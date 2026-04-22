Ex scuola di Poiano, l’Amministrazione verrà demolita e ricostruita: un nuovo spazio per la comunità

Individuata come soluzione più sostenibile la realizzazione di un edificio moderno, più efficiente e funzionale ai bisogni del quartiere

Il futuro dell’ex scuola elementare di Poiano entra in una fase decisiva. A seguito delle analisi tecniche e delle valutazioni economiche effettuate, l’Amministrazione ha orientato le proprie scelte verso la demolizione dell’edificio esistente e la costruzione di una nuova struttura, più sicura, efficiente e rispondente alle esigenze della comunità.

“Uno spazio importante che sarà restituito alla comunità dopo molti anni. Il dialogo costante con cittadini e cittadine continuerà anche nelle prossime fasi di lavorazione” spiega l’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Ferrari.

L’immobile, costruito negli anni Venti e ampliato nel 1953, è inutilizzato dal 2008, quando fu dichiarato inagibile a causa di criticità strutturali. Nel tempo sono stati avviati studi e progettazioni per il recupero, promosso dall’amministrazione in sinergia con l’ottava circoscrizione un processo partecipativo con l’obiettivo di destinarlo a spazio polifunzionale per il quartiere.

Le indagini tecniche più recenti hanno però evidenziato condizioni strutturali complesse, con criticità diffuse che rendono la ristrutturazione completa particolarmente onerosa e poco efficace rispetto ai benefici ottenibili. I risultati delle indagini e delle verifiche svolte se, da un lato, hanno confermato che la portata dei solai è compatibile con le destinazioni d’uso previste per l’edificio, dall’altro hanno evidenziato che il fronte sud del fabbricato, e in particolare il lato ovest, non risulta

stabile. A fronte di un investimento inizialmente previsto di 1,4 milioni di euro, i progettisti hanno ipotizzato quattro ipotesi distinte di ristrutturazioni e parziali demolizione con quadri economici che variano tra i 2,6 e i 4,6 milioni di euro.

Alla luce di queste valutazioni, tra le diverse opzioni analizzate è emersa come preferibile un’ulteriore soluzione che prevede la demolizione dell’edificio esistente e la costruzione di un nuovo fabbricato su due livelli, con volumetria ridotta per un quadro economico di 3,2 milioni di euro.

Il primo stralcio di lavori permetterà la demolizione dell’esistente, la costruzione del nuovo fabbricato e la messa in funzione degli spazi principali al piano terra, garantendo così un utilizzo immediato della struttura.

La scelta consente, quindi, di realizzare una struttura conforme alle normative sismiche ed energetiche, con maggiore flessibilità nella distribuzione degli spazi, minori costi di gestione e migliori condizioni di comfort per gli utenti.

L’Amministrazione comunale prevede a breve di procedere formalmente il merito alla proposta emersa dalle analisi tecniche, con l’obiettivo di giungere rapidamente verso la definizione progettuale e restituire al quartiere di Poiano uno spazio rinnovato, moderno e pienamente fruibile.