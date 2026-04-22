Fragola protagonista alla festa di Buttapietra

È stata presentata oggi, mercoledì 22 aprile nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la seconda edizione di “Fragolosa”, festa della fragola di Buttapietra, in programma dal primo al 3 maggio.

Sono intervenuti per il Comune di Buttapietra: il Sindaco Sara Moretto, il Vicesindaco Sabrina Argentati, per la Pro Loco Federica Tregnago e il Presidente del Circolo Noi, Renzo Cordioli. Erano, inoltre, presenti alcuni rappresentanti dei produttori e della comunità di Bisenti che risiede a Buttapietra.

La festa, che si terrà in piazza Roma, ha l’obiettivo di promuovere una delle eccellenze ortofrutticole della pianura veronese. Durante la manifestazione, infatti, diverse aziende agricole locali esporranno i loro prodotti e una giuria di esperti assegnerà il titolo di “Miglior Fragolosa 2026”.

Venerdì primo maggio alle 16.30 prenderà il via la “Mamy Run”, un percorso guidato da fare a piedi lungo le tre più importanti risorgive di Buttapietra, con ristoro finale alla Baita degli Alpini. Alle 17.30, in piazza IV Novembre, si terrà un raduno di auto sportive, mentre alle 19 al Circolo Noi apriranno gli stand gastronomici, dove la fragola sarà protagonista di diversi piatti del menù, dai primi ai dolci. Dalle 21 in poi si terrà l’evento musicale “Viva gli anni 90”.

Il giorno successivo le attività inizieranno nel pomeriggio, alle 16.30, con un laboratorio di cucina nel cortile del municipio dedicato ai bambini delle scuole locali. Alle 17 si terrà la cerimonia ufficiale di apertura della seconda edizione della festa, seguita da una sfilata fino al Circolo Noi accompagnata dal Corpo Bandistico “Le Penne Nere”. Dopo l’apertura degli stand gastronomici alle 19, la serata sarà animata da Corrado DJ.

L’ultima giornata, domenica 3 maggio, prevede alle 17.30 una mostra di mezzi agricoli al Parco Libertà dei Popoli, mentre alle 18 verrà inaugurata la Mostra della Fragola presso il Circolo Noi, seguita alle 19 dall’apertura degli stand gastronomici. Alle 20 le premiazioni del concorso dedicato ai produttori. La kermesse si chiuderà con l’evento “Farmer Night”, con Mauro Bia e Federico Zoccante.



La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Verona.