Lavagno ospita il campionato di S-cianco

È stata presentata oggi, mercoledì 8 aprile nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la terza tappa del campionato di S-cianco in programma in piazza Vischi a San Pietro di Lavagno il 19 aprile.

Sono intervenuti: il Sindaco di Lavagno, Matteo Vanzan; il Vicesindaco delegato allo Sport, David Di Michele; l’Assessore all’ecologia e ambiente, Giovanni Molinaroli e, per l’Associazione Giochi Antichi, il Presidente Paolo Avigo.

L’evento è inserito nel XXIV Campionato veronese di S-cianco, manifestazione che dallo scorso 29 marzo al 7 giugno ha trasformato e trasformerà piazze, cortili e parchi del territorio scaligero in campi da gioco.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Giochi Antichi, punta a salvaguardare un patrimonio immateriale fatto di gesti e tradizioni tramandate nel tempo, favorendo la socialità e il gioco all’aria aperta.

Un aspetto particolarmente significativo di questa edizione è la crescita della partecipazione giovanile: attualmente, il 50% dei componenti delle squadre ha un’età compresa tra i 25 e i 35 anni.

Alla tappa di Lavagno non mancheranno stand gastronomici, il “mercatino dell’ingegno” e i giochi gonfiabili per i bambini.

Inoltre, si potranno provare altri giochi popolari quali il biliardo olandese, carrom, palota minitennis, cornhole e carrettini a sfera.