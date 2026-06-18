Polizia di Verona – Inaugurata a Peschiera del Garda la nuova imbarcazione della Squadra Acque Interne

Alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova imbarcazione destinata alla Squadra Acque Interne di Peschiera del Garda.

Hanno partecipato all’evento Autorità civili, militari e religiose e rappresentanti delle amministrazioni locali.

La cerimonia, che nasce da un’iniziativa dei Questori di Verona e di Brescia, ha avuto inizio presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda ed è proseguita presso il Molo Italia con il taglio del nastro e la benedizione del nuovo natante.

Un momento di riflessione è stato dedicato a Salvatore Sorbera, Guardia Aggiunta di Pubblica Sicurezza, deceduto il 13 ottobre 1958 per le gravi ferite riportate in servizio a seguito di un incidente stradale in provincia di Brescia. In sua memoria è stata apposta una targa sulla plancia di comando del nuovo natante.

Il Prefetto Pisani ha lodato l’iniziativa, “esempio concreto di come la società si sia unita per contribuire attivamente alla sicurezza pubblica. Questo impegno dimostra che, collaborando, è possibile affrontare i problemi ed individuare soluzioni efficaci per la collettività.” Il Capo della Polizia ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.

L’unità navale è stata acquisita nell’ambito di un progetto di potenziamento delle attività di vigilanza e sicurezza sul Lago di Garda, finalizzato a rafforzare la presenza della Polizia di Stato a tutela delle comunità rivierasche delle province di Verona e Brescia.

La nuova imbarcazione, modello “870 Walk Around”, rappresenta il risultato di un’iniziativa avviata diversi anni fa e resa possibile grazie al contributo di quindici Comuni gardesani – otto della provincia di Verona[1] e sette della provincia di Brescia[2] – e di Giuseppe Sorbera, titolare del Cantiere Saver S.r.l, che hanno sostenuto il progetto per incrementare la sicurezza del lago.

La nuova imbarcazione consentirà di implementare ulteriormente le capacità operative della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato e di rafforzare il dispositivo di vigilanza, a tutela dei cittadini e dei milioni di visitatori che ogni anno frequentano il Lago di Garda.