“Un pallone come il mondo” torna a Verona: due domeniche di calcio, culture e comunità

Il torneo internazionale giunto alla sua XXI° edizione porta in campo squadre da quattro continenti, in coincidenza con la Coppa del Mondo FIFA 2026

Torna il torneo “Un pallone come il mondo” organizzato dalla A.S.D. Grande Sfida Aps nel formato di due giornate.

La prima giornata di qualifiche avverrà domenica 21 giugno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 nei Campi sportivi ASD Parona e CUS Verona, in Via della Diga 8, organizzato in collaborazione con il Comune di Verona – Assessorato allo Sport, le Circoscrizioni 2^ e 3^ e con il contributo della Fondazione “Giorgio Zanotto”.

La seconda giornata di finali è prevista per domenica 28 giugno nel campo Sinergy Stadium, Via Sogare 9/c, dalle ore 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30.

L’idea del torneo “Un Pallone come il mondo”, giunto alla XXI° edizione nasce dalla comune esigenza degli organizzatori, presieduti da Roberto Nicolis, di utilizzare l’evento sportivo come occasione di incontro e di conoscenza fra i popoli e le comunità di cittadini veronesi, provenienti da paesi stranieri. Così, dal 2003, tale torneo ha visto negli anni la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da 22 Paesi e da 4 continenti.

Oltre all’aspetto sportivo, centinaia di persone, appartenenti alle varie comunità, sono state coinvolte, sia nel tifo per la rappresentanza della propria Nazione, che nella preparazione di eventi culturali e artistici. Infatti, il tema che caratterizza l’evento, “Costruiamo la cittadinanza attraverso le relazioni”, pone, tra i tanti obiettivi, il coinvolgimento della cittadinanza veronese alla cooperazione per la costruzione di rapporti di incontro e di pace fra le nazioni, utilizzando lo sport, in particolare il calcio, come linguaggio universale che crea nuove opportunità di conoscenza.

Anche quest’anno, si potranno raccogliere le testimonianze di giocatori provenienti da altri paesi insieme ai quali diamo vita ad uno spazio di incontro prezioso per i “nuovi” e “vecchi” cittadini e per far conoscere alla comunità le loro abilità sportive e culturali in qualità di co-costruttori della comunità stessa.

In concomitanza con l’avvio della Coppa del mondo FIFA 2026, il torneo ha la fortuna di ospitare 4 squadre rappresentative di altrettante nazioni che stanno disputando tale evento, quali Marocco, Paraguay, Costa d’Avorio e Senegal.

Al termine delle partite seguiranno le premiazioni e la festa finale, dove le diverse nazioni porteranno pietanze tipiche da condividere, nonché danze e musiche tipiche per arricchire la serata.