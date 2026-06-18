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    Meteo, allerta gialla per ondate di calore in tutta la regione

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read

    Venezia, 18 giugno 2026

    Permane in Veneto l’allerta per rischio ondate di calore almeno fino a lunedì. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per caldo per la giornata di oggi 18 giugno, ad eccezione delle zone Dolomiti orientali, Dolomiti occidentali, Feltrino, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni, Prealpi orientali Baldo e Lessinia settentrionale, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino, Alpago Cansiglio, Prealpi trevigiane, e su tutto il territorio regionale domani 19 giugno.

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