Meteo. Da questo pomeriggio fino a mercoledì tempo instabile. Domani allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutto il Veneto

Venezia, 9 giugno 2026

Il meteo regionale comunica che tra il pomeriggio e la sera di oggi, martedì 9 giugno, la nostra regione sarà interessata da instabilità con rovesci e temporali più probabili e diffusi su zone montane e a tratti su pedemontana, alta pianura nord-orientale specialmente dalla tarda serata. Domani, mercoledì 10 giugno, il tempo sarà a tratti instabile con probabili rovesci e temporali sparsi sia nelle prime ore che poi più diffusamente nel pomeriggio/sera, specie sulle zone centro-settentrionali.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiaratoper oggi, martedì 9 giugno, la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) per criticità idrogeologica per temporali nelle seguenti zone:

Dolomiti orientali, Dolomiti occidentali, Feltrino, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni, Pedemontana e alta pianura centrale, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale, Lessinia meridionale e alta pianura veronese, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino, Alpago Cansiglio, Prealpi trevigiane, Alta pianura trevigiana occidentale, Prealpi trevigiane, Alta pianura trevigiana orientale.

Per domani, mercoledì 10 giugno, la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) per criticità idrogeologica per temporali interesserà l’intera regione.