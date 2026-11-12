Meteo. Precipitazioni diffuse, con rovesci ed occasionali temporali. Domani fase di attenzione per vento sulla costa centro meridionale

Il meteo regionale comunica che oggi, giovedì 12 novembre, la nostra regione sarà interessata da precipitazioni diffuse, con rovesci ed occasionali temporali, con fase più intensa nel pomeriggio/sera. Saranno probabili quantitativi consistenti di pioggia su pianura e Prealpi, localmente anche abbondanti specie sulla pianura centro-orientale.

Domani, venerdì 13 novembre, sono previste residue precipitazioni sparse con limite della neve in calo fino a 1500/1800 m. Da segnalare rinforzo dei venti da nordest in particolare sulla costa centromeridionale e nelle ore centrali.

Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso oggi un bollettino dichiarando l’allerta gialla (fase di attenzione) per per vento forte sulla costa centro-meridionale e in particolare sulla pianura polesana centrale, sulla costa meridionale e Delta Po, costa centro meridionale, pianura centro meridionale, costa centro-orientale.

Per maggiori informazioni: https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd