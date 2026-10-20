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    Maltempo, domani allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per vento in alcune zone del Veneto

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read

    Venezia, 20 ottobre 2026

    Le previsioni meteo regionali indicano che dalla serata di oggi e nel corso di domani, mercoledì 21 ottobre, è previsto tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche forti e abbondanti, specialmente sulle zone montane e pedemontane. Probabili locali rovesci e temporali sulle zone prealpine e in pianura. La fase più intensa è attesa nella prima parte di mercoledì. Previsti inoltre rinforzi di Scirocco sulle zone costiere e sui versanti prealpini meridionali.

    Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato per domani l’allerta arancione (fase di pre-allarme) per rischio idrogeologico nel Bellunese (Feltrino, Valbelluna, Alpago-Cansiglio), nelle Prealpi vicentine e sull’Altopiano dei Sette Comuni, nella fascia pedemontana e nel Trevigiano, dalle Prealpi all’alta pianura; in altre zone l’allerta sarà gialla (fase di attenzione). Allerta gialla anche per rischio vento in alcune aree del Veneto.

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