Arena, la soprintendenza autorizza il passaggio della Verona Run Marathon. Le modifiche alla viabilità di domenica 15 novembre

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha autorizzato, ai sensi dell’art. 106, comma 2 bis, del D.Lgs. 42/2004, la concessione in uso dell’Arena per il passaggio della 25ª Verona Run Marathon. Il provvedimento è stato preceduto dal parere favorevole della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, che ha concesso la deroga alle prescrizioni di tutela indiretta e all’Accordo per la conservazione, valorizzazione e fruizione dell’Anfiteatro Arena del 2013. La deroga è stata accordata in considerazione delle circostanze rappresentate dall’Amministrazione. La Verona Run Marathon, organizzata da G.A.A.C. 2007 Verona Marathon ASD in co-organizzazione con il Comune, si svolgerà domenica 15 novembre con la maratona, la mezza maratona e la Family Run, con partenza da Corso Porta Nuova e arrivo in piazza Bra, dopo il passaggio all’interno dell’Arena.

I provvedimenti viabilistici.

Divieti di transito.

Corso Porta Nuova sarà chiuso al transito nei due sensi tra via Paglieri e Porta Nuova/circonvallazione Oriani dalle 7.00 alle 8.15 e dalle 8.45 alle 9.15, in concomitanza con le partenze il giorno 15. Resterà inoltre chiuso dalle 5.00 alle 12.00 nel tratto tra via Paglieri e piazza Bra, e dalle 5.00 alle 14.00 tra via Paglieri e via Battisti. Dalle 5.00 alle 14.00 sarà vietato il transito anche in via Paglieri, tra vicolo Ghiaia e Corso Porta Nuova, e in piazza Cittadella, tra via Montanari e via Paglieri. Piazza Bra e via degli Alpini saranno chiuse al transito dalle 5.00 alle 16.00, piazza Pradaval dalle 5.00 alle 16.00, mentre piazza Mura Gallieno, nel tratto tra via Anfiteatro e via Patuzzi, sarà interessata dal divieto dalle 0.00 di sabato 14 alle 16.00 di domenica 15. Sul percorso ciclabile di Corso Porta Nuova, tra piazza Pradaval e piazza Bra, il transito delle biciclette sarà vietato dalle 0.00 alle 15.00. Per i residenti e i titolari di garage o posto auto, dalle 5.00 alle 14.00 sarà consentito il doppio senso in via dei Mutilati, con accesso da vicolo Volto San Luca, e in vicolo Ghiaia, con accesso da via Paglieri.

Divieti di sosta.

Divieto di sosta, con facoltà di rimozione dalle ore 00 alle ore 16 del 15 novembre, in: lungadige Rubele, da via Ponte Nuovo all’altezza del civico 4, per n. 5 posti auto lato edifici, lungadige Cangrande, tra ponte del Risorgimento e ponte di Castelvecchio, lato Adige, via Leoncino, tra il civico 37/B e piazzetta Municipio, piazzetta Municipio, tra vicolo Borrelle e via Leoncino, lato civici pari, corso Porta Nuova, tra via Paglieri e piazza Bra, corso Porta Nuova, dal civico 65 a via Battisti, lato civici dispari, vicolo Ghiaia, tra corso Porta Nuova e il civico 2F, piazza Bra e via degli Alpini, per ogni categoria di veicoli, compresi ciclomotori, motocicli e monopattini, dalle ore 5 alle ore 15 del 16 novembre, via Pallone, tra il civico 11 e 13 eccetto i Taxi.

Lungo i percorsi di gara il transito sarà vietato, ai mezzi diversi da quelli di soccorso e pronto intervento, dal passaggio del veicolo con il cartello “inizio gara” fino a quello con il cartello “fine gara”. In quel periodo i veicoli provenienti dalle strade che intersecano il percorso dovranno arrestarsi e seguire le indicazioni degli agenti e del personale dell’organizzazione, e veicoli e pedoni non potranno attraversare la strada. Attraversamenti potranno essere autorizzati dalla Polizia Locale e dal personale dell’organizzazione, nei punti ritenuti idonei, solo quando non transitano i podisti.

Tutti e tre i percorsi partono da Corso Porta Nuova e imboccano la circonvallazione Oriani fino a Porta Palio. La maratona prosegue verso Borgo Trento, Chievo e il lungadige Attiraglio, rientra in centro attraversando ponte Catena, lungadige Cangrande, ponte di Castelvecchio, corso Cavour, ponte della Vittoria, ponte Garibaldi, piazza delle Erbe e piazza Indipendenza, poi si dirige verso Borgo Venezia e Montorio, tocca via San Michele e via Mattarana e rientra da Porta Vescovo, via XX Settembre e via San Paolo per stradone San Fermo, piazzetta Municipio, Arena e arrivo in piazza Bra. La mezza maratona, da Porta Palio, segue le mura fino a Porta San Zeno e a viale Colombo, raggiunge ponte Catena e il centro e condivide poi il tratto finale della maratona da via Ponte Nuovo. La Family Run attraversa lo stesso centro storico fino a via Ponte Nuovo e lungadige Rubele, poi raggiunge piazza Mura Gallieno per via San Cosimo, piazza Nogara e via Patuzzi.

La Direzione Polizia Locale potrà disporre deroghe a divieti e consentire il transito o la sosta quando particolari esigenze lo richiedano. Il testo dell’ordinanza è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Verona.