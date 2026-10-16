Controlli in zona Borgo Venezia. Denunciate tre persone per invasione di edificio

La Polizia locale, questa mattina, ha fatto ingresso accompagnata dalla proprietà, in un cantiere in costruzione nella zona di viale Venezia.
Segnalati e denunciati nell’area ingressi abusivi che avevano messo in allarme i residenti.
All’interno sono state trovate tre persone che verranno denunciate per invasione di edificio.
Effettuate diverse verificate nell’area, che hanno permesso anche di controllare la presenza di sostanze stupefacenti con i nuclei cinofili.
Verifiche realizzate anche in altre zone della città. Rinvenuto mezzo etto di hashish tra le Regaste San Zeno e i Giardini San Josemaría Escrivá de Balaguer.
I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.
“Ancora una volta la Polizia locale risponde alle esigenze di sicurezza dei cittadini, con interventi mirati anche grazie alle segnalazioni, indicatori di fiducia tra società civile e istituzioni” sottolinea l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi.