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    Tajani. On. Caretta (FdI), guerra ibrida non piegherà la nostra democrazia

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    “Esprimo la mia più ferma e totale solidarietà al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani e alla sua famiglia, bersaglio di gravissime e inaccettabili minacce e intimidazioni informatiche da parte di collettivi hacker filorussi. Il vile tentativo di colpire gli affetti più cari per condizionare l’operato istituzionale dell’Italia rappresentano un attacco diretto ai valori democratici, alla libertà e alle posizioni internazionali del nostro Paese a sostegno dell’Ucraina. Questi atti di guerra ibrida non intaccheranno in alcun modo la fermezza delle istituzioni né l’impegno del Ministro nell’adempimento del suo mandato. A lui e ai suoi familiari va la mia più sentita vicinanza e il pieno sostegno, certa che nessuna forma di criminalità e pressione digitale potrà mai piegare il valore della democrazia”.

    Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia.

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