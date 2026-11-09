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    Spaccio, Ostellari (Lega): a Padova duro colpo a traffico di droga. Grazie a Guardia di Finanza

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Padova, 9 nov.

    “Undici chili di droga sequestrati per un valore di un milione di euro. Un duro colpo al traffico di stupefacenti e un risultato importante per la sicurezza del nostro territorio. La droga alimenta la criminalità e distrugge vite, soprattutto tra i più giovani. Per questo non possiamo abbassare la guardia. La Lega è da sempre in prima linea nella lotta allo spaccio e continuerà a sostenere chi ogni giorno combatte la criminalità. Il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza di Padova per la professionalità e l’impegno quotidiano”.

    Così Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia della Lega.

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