Spaccio, Ostellari (Lega): a Padova duro colpo a traffico di droga. Grazie a Guardia di Finanza

Padova, 9 nov.

“Undici chili di droga sequestrati per un valore di un milione di euro. Un duro colpo al traffico di stupefacenti e un risultato importante per la sicurezza del nostro territorio. La droga alimenta la criminalità e distrugge vite, soprattutto tra i più giovani. Per questo non possiamo abbassare la guardia. La Lega è da sempre in prima linea nella lotta allo spaccio e continuerà a sostenere chi ogni giorno combatte la criminalità. Il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza di Padova per la professionalità e l’impegno quotidiano”.

Così Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia della Lega.