Asfaltature in alcuni tratti stradali: da oggi divieti di sosta, restringimenti delle carreggiate e se necessario, sensi unici alternati

Da oggi prenderà il via l’allestimento dei cantieri per i lavori di asfaltatura in alcuni tratti stradali che necessitano di sistemazione.

Gli interventi interesseranno le seguenti vie:

– Via Quattro Novembre, nel tratto in prossimità del civ. 6A;

– Strada per Arbizzano, nel tratto in prossimità dei civv. 42-74;

– Lungadige Attiraglio, nel tratto in prossimità dei civv. 78-79;

– Via della Diga, nel tratto in prossimità del civ. 34 di Via Preare;

– Via Sacchi, nel tratto in prossimità del civ. 42;

– Via Mameli, nel tratto in prossimità dell’aiuola pedonale.

Le opere saranno eseguite a fasi alterne e successive, in funzione dell’avanzamento dei lavori. La durata indicativa dei lavori è di 5 giorni , con ultimazione prevista per venerdì 13 novembre 2026 e comunque fino al termine degli stessi.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza saranno adottati i seguenti provvedimenti viabilistici: divieto di sosta su ambo i lati, restringimento della carreggiata e, se necessario, istituzione del senso unico alternato, secondo le diverse esigenze.

Si invita l’utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente sul posto e a rispettare le indicazioni temporanee, scusandosi fin d’ora per i disagi che i lavori potranno causare.