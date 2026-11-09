Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    lunedì 9 Novembre
    Demo

    Asfaltature in alcuni tratti stradali: da oggi divieti di sosta, restringimenti delle carreggiate e se necessario, sensi unici alternati

    Città 1 Min Read

    Da oggi prenderà il via l’allestimento dei cantieri per i lavori di asfaltatura in alcuni tratti stradali che necessitano di sistemazione.

    Gli interventi interesseranno le seguenti vie:

    – Via Quattro Novembre, nel tratto in prossimità del civ. 6A;

    – Strada per Arbizzano, nel tratto in prossimità dei civv. 42-74;

    – Lungadige Attiraglio, nel tratto in prossimità dei civv. 78-79;

    – Via della Diga, nel tratto in prossimità del civ. 34 di Via Preare;

    – Via Sacchi, nel tratto in prossimità del civ. 42;

    – Via Mameli, nel tratto in prossimità dell’aiuola pedonale.

    Le opere saranno eseguite a fasi alterne e successive, in funzione dell’avanzamento dei lavori. La durata indicativa dei lavori è di 5 giorni , con ultimazione prevista per venerdì 13 novembre 2026 e comunque fino al termine degli stessi.

    Per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza saranno adottati i seguenti provvedimenti viabilistici: divieto di sosta su ambo i lati, restringimento della carreggiata e, se necessario, istituzione del senso unico alternato, secondo le diverse esigenze.

    Si invita l’utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente sul posto e a rispettare le indicazioni temporanee, scusandosi fin d’ora per i disagi che i lavori potranno causare. 

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy