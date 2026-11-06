Chievo, via libera della Giunta all’adozione del Pua “Via Puglie”: nuove abitazioni, un parco con giochi per bambini, parcheggi e piste ciclabili. Risposte alle richieste della Circoscrizione 3^

Il soggetto attuatore realizzerà anche il parcheggio pubblico di via Crotone, atteso dal 2012, e il collegamento ciclopedonale con via Caprioli

La Giunta comunale ha adottato oggi il Piano urbanistico attuativo “Via Puglie”, nel quartiere Chievo (Circoscrizione 3^). La proposta è stata presentata dalla vicesindaca e assessora all’Urbanistica Barbara Bissoli. Il piano interessa l’ampia area non edificata compresa tra via Puglie, via Crotone, via De Girolamo e via Galvani, di fronte alle ex Officine Cardi. Il soggetto attuatore è Faibro srl, insieme ad altri proprietari. Le richieste della Circoscrizione.La Circoscrizione 3^ ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni, confermate nella seduta del 18 marzo 2026. Ha chiesto più verde, meno viabilità, edifici più bassi, una maggiore permeabilità ciclabile, più panchine e più giochi per i bambini, oltre a una particolare attenzione allo scolo delle acque. Il parere tecnico allegato alla delibera ritiene che queste richieste trovino risposta nell’impostazione del piano:gli edifici non superano i quattro piani. I più alti sono collocati sul lato est, di fronte a palazzine già esistenti di altezza simile, mentre verso il parco le altezze scendono;a nord-ovest nascerà un parco attrezzato con percorsi pedonali, panchine e giochi per bambini;la nuova strada di quartiere sarà affiancata da una pista ciclabile, e un nuovo tratto di ciclabile e marciapiede collegherà l’area a via Caprioli;tra le prescrizioni da rispettare prima dell’approvazione definitiva c’è la verifica della gestione delle acque piovane nel parcheggio interno. Cosa prevede il piano.La parte residenziale si trova nella zona est e comprende 19 lotti, distribuiti intorno a una strada interna ad anello con marciapiedi e 23 posti auto, di cui 2 per persone con disabilità. Sono previste inoltre:una nuova strada di quartiere a doppio senso tra via Crotone e via Puglie, con un tracciato più lineare dell’attuale via De Girolamo, due rotatorie e la pista ciclabile;un parcheggio pubblico alberato con 49 posti auto, di cui 2 per persone con disabilità, nella parte ovest;la cessione al Comune dell’area per la futura rotatoria tra via Galvani e via Puglie, legata alla riqualificazione delle ex Officine Cardi. Fino ad allora l’area resterà a prato;una nuova cabina elettrica e le reti dei servizi.Le opere di urbanizzazione hanno un valore stimato di circa 1,7 milioni di euro e saranno realizzate dal soggetto attuatore. Il parcheggio di via Crotone, atteso da anni.Invece di versare al Comune il contributo di sostenibilità, il soggetto attuatore realizzerà alcune opere pubbliche fuori dall’area del piano. La più importante è il parcheggio pubblico di via Crotone, su un terreno comunale, previsto tra le opere della Circoscrizione 3^ fin dal primo Piano degli interventi del 2012. A questo si aggiungono il prolungamento della pista ciclabile oltre l’ambito del PUA, per circa 65 metri, e del marciapiede fino a via Caprioli.Il costo stimato di queste opere è di circa 331.800 euro, superiore al contributo dovuto. Le aree pubbliche a parcheggio e a verde sono ampiamente superiori ai minimi richiesti.La parte di alberi e arbusti che non sarà possibile piantare nell’area sarà compensata con un versamento al Comune di 52.587 euro. I prossimi passi.

Ora il piano sarà depositato in Comune per 10 giorni. Nei 20 giorni successivi i proprietari potranno presentare opposizioni e chiunque potrà presentare osservazioni. Per l’approvazione definitiva serviranno il parere della Regione sulla Valutazione ambientale strategica (VAS), l’esito favorevole delle verifiche antimafia.