Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    sabato 7 Novembre
    Demo

    Fieracavalli: aggiornamento sugli orari delle navette di domenica 8 sera

    Città 2 Mins Read

    Contrariamente a quanto segnalato in precedenza l’ultima corsa di bus e navette dalla Fiera di domenica 8 novembre non è alle 19, ma ci sono varie opportunità in base alle diverse linee.

    Rammentiamo per vostra comodità gli orari, nelle diverse giornate delle cinque linee e navette.

    La linea A collega piazza Bra, corso Porta Nuova (fermata scuola “Cangrande”) e la Fiera (via Scopoli). Il servizio sarà attivo il 5, 6 e 7 novembre dalle ore 8.00 alle ore 20.30 (ultima corsa da Fiera) e l’8 novembre dalle ore 8.00 alle ore 19.30 (ultima corsa da Fiera), con frequenza di una corsa ogni 30 minuti.

    La linea B parte dalla Stazione di Porta Nuova (marciapiede “E2”) e raggiunge viale dell’Agricoltura (lato Unicredit). Sarà in funzione il 5, 6 e 7 novembre dalle ore 8.00 alle ore 20.30 (ultima corsa da Fiera) e l’8 novembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (ultima corsa da Fiera), anch’essa con frequenza di 30 minuti.

    La linea C unisce il parcheggio Stadio park C, la Stazione di Porta Nuova (marciapiede “E”) e la Fiera (viale dell’Agricoltura, lato Unicredit). Il servizio sarà attivo il 7 novembre dalle ore 8.00 alle ore 23.30 (ultima corsa da Fiera) e l’8 novembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (ultima corsa da Fiera).

    La linea G collega il Park Genovesa alla Fiera in via Belgio. Sarà operativa il 5, 6 e 7 novembre dalle ore 6.00 alle ore 24.00 (ultima corsa da Fiera) e l’8 novembre dalle ore 6.00 alle ore 21.00 (ultima corsa da Fiera).

    La linea H collega il parcheggio Adigeo a viale dell’Agricoltura. Sarà attiva il 7 novembre dalle ore 8.00 alle ore 21.00 (ultima corsa da Fiera) e l’8 novembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (ultima corsa da Fiera). 

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy