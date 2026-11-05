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    Polizia di Verona – Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce l’addetto alla vigilanza per fuggire: la Polizia di Stato arresta un 33enne per tentata rapina impropria

    Polizia di Stato 2 Mins Read

    La Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino pakistano di 33 anni per tentata rapina impropria, dopo che l’uomo, sorpreso a sottrarre alcuni prodotti dagli scaffali di un supermercato, ha aggredito un addetto alla vigilanza nel tentativo di guadagnarsi la fuga. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, presso un esercizio commerciale di via Malfer, dove le Volanti sono intervenute a seguito della segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura di Verona da parte della direttrice del negozio.

    Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il trentatreenne, dopo essersi aggirato con atteggiamento sospetto tra gli scaffali del punto vendita, avrebbe prelevato e nascosto sotto la felpa sei confezioni di shampoo. Arrivato alle casse, avrebbe quindi pagato soltanto due energy drink, per poi tentare di allontanarsi senza corrispondere il prezzo degli altri prodotti.

    Subito raggiunto dal vigilante, che aveva assistito alla scena e gli aveva chiesto spiegazioni sulla merce non pagata, il trentatreenne avrebbe reagito in maniera aggressiva, rivolgendogli frasi minacciose e arrivando a strattonarlo e a spingerlo a terra, nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

    Nel giro di pochi minuti, gli agenti delle Volanti sono intervenuti sul posto ed hanno arrestato il trentatreenne, pluripregiudicato per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

    La merce sottratta è stata interamente recuperata e restituita al supermercato.

    Dagli ulteriori accertamenti è emerso che l’uomo, non in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia, risultava inottemperante a un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale emesso lo scorso luglio, motivo per cui è stato anche denunciato.

    Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti del trentatreenne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana.

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