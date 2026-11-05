Rana Verona rimonta Milano e vince al tie-break la sua prima gara casalinga

Verona, 04.11.2026

Arriva dopo una partita infinita la prima vittoria casalinga della stagione per Rana Verona, che getta il cuore oltre l’ostacolo e si impone in rimonta sull’Allianz Milano per 3 a 2. Gli ospiti hanno la meglio nei primi due set, poi la squadra di Coach Soli cambia marcia, reagisce con grande aggressività e conquista il successo davanti al pubblico di casa. Keita premiato MVP dopo una prova da trascinatore condita da 30 punti e 4 ace. Ora gli scaligeri sono attesi dal terzo appuntamento della settimana, in programma domenica a Piacenza.

Nello schieramento iniziale Coach Soli punta sulla diagonale principale formata da Motta Paes e Buchegger, con Mozic e Keita in banda e la coppia Anzani-Vitelli al centro. Scanferla, infine, come libero. Aprono Rotty e Simon con il muro, con Keita che firma il primo punto locale. Gli ospiti si rimettono sopra di tre con la palla tagliata da Otsuka: Verona risponde con la diagonale di Keita e il muro di Paes. Rotty colpisce ancora, poi Buchegger trova il mani out, ma Milano alza ancora i blocchi per l’8-13. Gli scaligeri rialzano la testa con i colpi di Keita e l’ace di Paes (15-17). Milano allunga di nuovo con Dermaux, Verona annulla due set point, ma gli ospiti chiudono la frazione. In avvio di secondo è un botta e risposta tra le due squadre con Keita che in pipe risponde a Dermaux. Milano mantiene il vantaggio chiudendo un lungo rally, ma Keita tiene a galla i suoi bucando il muro, prima del pari col muro di Paes (11-11). Glatz colpisce due volte, ma Milano resta lucida e col muro di Dermaux sale ancora di tre. Keita tiene in scia Verona a muro, in attacco e al servizio, ma i meneghini tengono la testa avanti e metto il sigillo sul set.

Nel cambio set l’arbitro assegna un rosso a testa e si riparte sull’1-1 dopo un’inspiegabile attesa di diversi minuti per sistemare le rotazioni. A gioco iniziato, Keita che sale in cattedra in ogni zona del campo, centrando anche la pipe dell’8-5. La gara è accesa, con Milano che rimette in equilibrio con un doppio muro e con un altro blocco va sopra nel punteggio, ma ancora Keita si scatena e firma il controsorpasso. Sani elude il muro, poi Buchegger spara forte dai nove metri e allunga sul 19-15. Milano recupera e ritrova la parità. Verona di nuovo sopra, i lombardi agganciano, ma Keita chiude la frazione in battuta. Il quarto comincia sempre sul piano dell’equilibrio, con Simon che mura e Motta Paes che timbra l’ace prima e si improvvisa attaccante poi per l’8-7. I biancoazzurri recuperano, ma Verona torna avanti: Sani spara in pipe, Buchegger buca da posto due (14-11). Keita alza di nuovo i giri ed entra in serie al servizio, infilando anche due ace che valgono il 19-12. Verona trova l’allungo decisivo e manda la gara al tie-break.

Keita dà il via al quinto col mani-out, poi è Buchegger a usare la stessa arma, con Simon che punge al servizio, accorciando sul 5-4. Buchegger colpisce con una difesa che si stampa sulla riga laterali, poi Milano alza il muro e rimane in scia (7-5). Dopo il cambio campo è Vitelli a bloccare, prima del colpo di Sani e dell’ace di Paes. Keita vola ancora una volta in cielo, Simon annulla il match point, ma il numero 9 chiude i conti.

TABELLINO

Rana Verona-Allianz Milano 3–2 (22-25; 22-25; 25-23; 25-18; 15-10)

Rana Verona: Motta Paes 7, Buchegger 16, Mozic 6, Keita 30, Anzani 2, Vitelli 5, Staforini (L), Christenson, Mol, Sani 6, Glatz 2, Zingel, Scanferla (L). All. Soli

Allianz Milano: Porro 3, Dermaux 20, Rotty 8, Otsuka 17, Simon 10, Bartolucci 8, Catania (L), Orduna, Argano, Ichino, Tatarov, Benacchio, Tenorio, Corbetta (L). All. Falasca

Arbitri: Zavater, Goitre, Cecconato

Addetto Videocheck: Gioia

Durata set: 29’; 32’; 29’; 24’; 17’; totale: 2h11’

Attacco: Rana Verona 49%; Allianz Milano 41%

Ricezione: Rana Verona 39%; Allianz Milano 45%

Muri: Rana Verona 8; Allianz Milano 12

Ace: Rana Verona 9; Allianz Milano 5

MVP: Noumory Keita

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