Coach soli presenta Valsa Group Modena-Rana Verona

Verona, 30.10.2026

Prosegue il cammino in Regular Season di Rana Verona, attesa dalla sfida del PalaPanini contro la Valsa Group Modena in programma domenica alle 17.00. In vista della gara, Coach Fabio Soli è intervenuto in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Arriviamo a Modena dopo una buona settimana di lavoro, durante la quale abbiamo mostrato una crescita costante sia sotto il profilo tecnico e del gioco espresso in allenamento, sia per quanto riguarda l’impegno della squadra e la capacità di rimanere concentrata sugli obiettivi. C’è la volontà di proseguire lungo questo percorso di crescita. Nelle ultime due partite abbiamo incontrato diverse difficoltà, ma per noi è importante imparare a gestire anche queste situazioni, perché a Modena ci aspetta una sfida complicata, sia per il valore dell’avversario sia per l’ambiente. Giocare in quel palazzetto è sempre bello e mi aspetto una partita molto combattuta. La squadra sta iniziando a piacermi per il modo in cui affronta le diverse situazioni durante gli allenamenti e mi auguro che riesca a trasferire lo stesso atteggiamento anche in partita”.