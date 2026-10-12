Trofeo Astori: Rana Verona cede a Modena in finale

Montichiari (BS), 11.10.2026

Rana Verona non riesce a concedere il bis dopo il successo nella Coppa Senza Confini e cade contro la Valsa Group Modena nella finale del Trofeo Ferramenta Astori. Gli scaligeri partono bene e sbloccano il risultato, poi gli avversari ribaltano e si aggiudicano la vittoria del torneo nonostante un equilibrio pressoché totale. Buona prova di Sani, autore di 19 punti. Mercoledì prossimo ultimo appuntamento della preseason con il test con Padova, mentre sabato 17 parte la SuperLega con la sfida contro la Lube.

Nel sestetto iniziale Coach Soli si affida a Motta Paes in regia, con Buchegger come opposto e la coppia Keita-Sani in banda. Spazio a Zingel e Anzani al centro, con Staforini libero. Porro dà il via al match, ma l’inizio è equilibrato, con Sani che timbra il pari e il muro di Zingel che vale il sorpasso. Anche Buchegger alza la diga, prima che Mujanovic si scateni in battuta, ma Sani fa altrettanto timbrando due ace. Gli emiliani provano ad allungare con il turno dai nove metri di Mati. Sani passa sul muro, Buchegger punisce ancora al servizio e Verona riduce. Entra in campo anche Christenson, che illumina subito: gli scaligeri sorpassano e Zingel chiude il parziale. Sani sblocca nel secondo, Modena cerca di indirizzare dalla sua parte, ma il numero 10 colpisce anche in attacco, poi arrivano il monster block di Anzani e la pipe “rivisitata” di Keita. Buchegger e Sani bucano le mani avversarie, ma Mati colpisce due volte e aumenta il distacco. Verona, però, rimette tutto sui binari giusti: Glatz esplode la sua potenza da seconda linea, ma i canarini si affidano a Mujanovic e Mati sigilla la frazione.

Soli mescola le carte nel terzo, con Mol subito a segno. Sani si scatena anche col secondo tocco in pipe, però sono i contendenti a restare sopra con Meijs. Modena incrementa il vantaggio e con il muro di Mati si distaccano. Glatz, però, si esalta prima da posto quattro e poi al servizio, tenendo a galla i suoi. Di Martino mura per il +4 modenese. Keita rientra in campo e accorcia. La squadra in maglia gialla resta avanti e si prende il parziale. In avvio di quarto, Bento infila due ace e dà slancio ai suoi, con Sani che prova a scuotere Verona con la diagonale stretta prima e con la pipe poi. Modena tiene le redini, ma Verona resta in scia con i colpi di Mol e di nuovo Sani. Gli scaligeri sorpassano con la serie al servizio di Mol (un ace). Si avanza punto a punto, poi Mujanovic spara forte dai nove metri e dà due di vantaggio a Modena, che la chiude sul 3 a 1.

TABELLINO

Rana Verona-Valsa Group Modena 1-3 (25-23; 22-25; 21-25; 23-25)

Rana Verona: Motta Paes 1, Buchegger 7, Keita 5, Sani 19, Zingel 3, Anzani 4, Staforini (L), Christenson, Mol 8, Glatz 7, Mozic, Vitelli 2, Scanferla (L). All. Soli

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 1, Mujanovic 15, Bento 10, Porro 2, Mati 13, Russo 3, Perry (L), Barbanti, Meijs 12, Denina 3, Jaeschke, Di Martino 3, Tauletta 1, Menchetti (L). All. Ciamarra

Durata set: 27’; 26’; 26’; 27’; totale: 106’

Arbitri: Kronai, Mazzarà