Rana Verona ha la peggio a Piacenza dopo tre set decisi punto a punto

Piacenza, 08.11.2026

Rana Verona esce dal PalaBanca senza punti, ma il risultato finale è troppo severo per quanto visto in campo nel corso dei tre set, decisi sul filo del rasoio. Nei tre parziali i padroni di casa la spuntano di pochi punti, in particolare l’ultimo portato ai vantaggi dagli scaligeri dopo essere stati sotto, e chiudono la pratica. Non sono bastati i 15 sigilli di Keita, best scorer della sfida, per portare alla squadra di Coach Soli un risultato positivo. Prossima tappa: semifinale di Supercoppa in programma sabato 14 novembre contro Civitanova.

Nello starting six Coach Soli conferma la diagonale principale composta da Motta Paes e Buchegger, scegliendo Sani con Keita in banda e la coppia Anzani-Vitelli al centro, con Staforini come libero. Si comincia subito con uno scambio combattuto, chiuso da Zlatanov, a cui replica subito Keita. Verona trova il break con Keita a servizio e la slash di Sani, con i padroni di casa che ritrovano l’equilibrio, sorpassando con un doppio muro, a cui risponde Vitelli con la stessa arma. I blocchi di McHenry e Bovolenta provano a lanciare Piacenza, ma Verona torna sotto, colpendo ancora a muro per due volte di fila. Poi Buchegger spara forte al servizio, prima di stampare l’attacco del pari (16-16). Bovolenta rimette i suoi sopra di tre, Gutierrez mantiene le distanze e Piacenza chiude il parziale.

In avvio di secondo, Keita si accende con due mani out consecutivi, poi McHenry e Gutierrez saltano altissimi e rimettono davanti gli emiliani, prima del muro di Mozic che vale il nuovo pareggio (6-6). Porro entra in serie dai nove metri e allunga per Piacenza, poi è Keita a pungere in battuta per il 13-13, prima del monster block di Anzani. Fase di botta e risposta, come quello tra Bovolenta e Keita in banda. Si gioca punto a punto: Mozic alza la diga e Keita centra l’ace del sorpasso (21-20). Biancorossi di nuovo sopra nel finale con Zlatanov, con Galassi che firma l’ace che mette il sigillo sulla frazione. Mol apre le danze nel terzo, poi Keita spara forte da posto quattro e spedisce gli scaligeri sull’1-4. I locali recuperano, poi va a segno Mozic, prima della pipe di seconda di Keita. Cambia di nuovo l’inerzia con l’ace marchiato ancora Galassi (9-8). Bovolenta spinge da posto due, Zlatanov fa male al servizio per il +2. Verona la rimette sui binari giusti con la parallela nei tre metri di Mol. Piacenza rimette la testa sopra con il mani out di Zlatanov che allunga per i suoi sul 18-15. Verona si affida a Sani per rientrare in carreggiata, ma Piacenza prende di nuovo il largo con l’ace di Porro (22-18). Zingel tiene a galla Verona a muro, ma Piacenza risponde con la stessa moneta. Keita manda il set ai vantaggi, ma Bovolenta trova la parallela che fissa il risultato sul 3-0.

TABELLINO

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Rana Verona 3–0 (25-22; 25-23; 26-24)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 2, Bovolenta 14, Zlatanov 11, Gutierrez 10, Galassi 6, McHenry 4, Pace (L), Travica, Leon, Robinson, Brboric, Comparoni 1, Iyegbekedo, Rizzo (L). All. Boninfante

Rana Verona. Motta Paes, Buchegger 6, Mozic 7, Keita 15, Vitelli 4, Anzani 6, Scanferla (L), Christenson, Mol 2, Sani 4, Glatz, Zingel 2, Staforini (L). All. Soli

Arbitri: Carcione, Pozzato, Jacobacci

Addetto Videocheck: Buonaccino

Durata set: 30’; 30’; 31’; totale: 1h30’

Attacco: Gas Sales Bluenergy Piacenza 45%; Rana Verona 45%

Ricezione: Gas Sales Bluenergy Piacenza 47%; Rana Verona 27%

Muri: Gas Sales Bluenergy Piacenza 7; Rana Verona 10

Ace: Gas Sales Bluenergy Piacenza 7; Rana Verona 2

MVP: Alessandro Bovolenta

Spettatori: 2540