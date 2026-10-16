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    Rana Verona, torna la sfida nella sfida: i tifosi scelgono il loro MVP con la “Al Risparmio Noi Verona Cup”

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    Verona, 16.10.2026 – Il campionato riparte e, insieme alle emozioni del campo, torna l’iniziativa che mette i tifosi al centro della scena: la “Al Risparmio Noi Verona Cup”, permette ai sostenitori di Rana Verona di eleggere, partita dopo partita, il loro miglior giocatore nelle gare interne.


    L’iniziativa, promossa dal mensile di Confcommercio Verona Il Commercio Veronese, in collaborazione con Verona Volley e “Distributori Al Risparmio”, è giunta alla sesta edizione nella formula attuale e prenderà il via sabato prossimo, 17 ottobre alle ore 18.00, in occasione dell’esordio casalingo contro la Cucine Lube Civitanova.


    Al termine di ogni incontro, i tifosi potranno votare il migliore in campo della formazione allenata da Fabio Soli, contribuendo a una classifica speciale che accompagnerà Rana Verona per tutta la Regular Season.


    Il giocatore più votato al termine del girone d’andata sarà incoronato “Campione d’Inverno”, mentre al termine della stagione regolare verrà assegnato il titolo di “MVP dei tifosi”, con la consegna del “Trofeo Confcommercio Verona”.


    A conquistare il riconoscimento nella scorsa stagione è stato Micah Christenson, che ha raccolto il testimone da Rok Mozic; prima di lui avevano alzato la coppa Amin Esmaeilnezhad, Noumory Keita e ancora Mozic, che era stato il primo vincitore del contest e si è poi ripetuto, entrando per due volte nell’albo d’oro.

    Anche quest’anno, dunque, alle sfide sul taraflex si affiancherà quella per conquistare il cuore dei sostenitori scaligeri, chiamati a scegliere i protagonisti della stagione.


    REGOLAMENTO

    COME VOTARE – Per esprimere la propria preferenza sarà sufficiente scrivere il nome del miglior giocatore di Rana Verona sotto l’apposito post oppure rispondere alla storia pubblicata sui canali social ufficiali di Verona Volley (Facebook e Instagram). In alternativa, sarà possibile inviare una mail a ilcommercioveronese@confcommercioverona.it.

    QUANDO VOTARE – Le votazioni si apriranno il giorno successivo a ciascuna partita e resteranno attive per 24 ore.

    PUNTEGGIO E VINCITORI – Per ogni giornata saranno assegnati 10 punti al giocatore più votato, 6 al secondo classificato e 4 al terzo. Al termine del girone d’andata sarà premiato il “Campione d’Inverno”; al termine della regular season, il primo classificato riceverà il “Trofeo Confcommercio Verona”.

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