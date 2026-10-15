Comune di Verona – Censimento ISTAT 2026: ritardo nella consegna delle lettere? Puoi compilare online anche senza

A causa di rallentamenti logistici da parte del corriere privato incaricato dall’Istat, le lettere informative con le credenziali per il Censimento stanno arrivando in ritardo in molte case.
Il Censimento coinvolge solo un campione di famiglie e rispondere è un obbligo di legge.
COME VERIFICARE SE SEI STATO CAMPIONATO:
· Chiama il Numero Unico Istat 1510 dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 21
· Se ne sei dotato controlla la tua casella PEC: l’Istat sta inviando una comunicazione ufficiale direttamente alle caselle di Posta Elettronica Certificata dei cittadini selezionati.
· Se l’hai scaricata controlla l’App IO: se sei nel campione, potresti aver già ricevuto una notifica ufficiale da parte dell’ISTAT.
IN ATTESA DELLA LETTERA, IL QUESTIONARIO PUO’ ANCHE ESSERE COMPILATO ON-LINE:
Se fai parte del campione, per saltare l’attesa della lettera puoi compilare on line il questionario utilizzando l’identità digitale (Carta d’Identità Elettronica, Spid):
1. Clicca sul link ufficiale: https://raccoltadati.istat.it/questionario/
2. Accedi direttamente con Cie o Spid.
3. Compila il questionario in pochi minuti.
Il Comune di Verona ribadisce che il censimento è un’attività ufficiale, regolata dal Programma Statistico Nazionale, con obbligo di risposta. La sicurezza dei cittadini è prioritaria: diffidate di chiunque si presenti come incaricato del censimento senza adeguata identificazione.
Ufficio Comunale di Censimento – Comune di Verona Tel. 045 8077871 – 7219 – 7621
Email: censimento@comune.verona.it (Si invita a lasciare un recapito telefonico per essere richiamati)