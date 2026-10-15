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    Rana Verona chiude la preseason con la vittoria su Padova

    Pallavolo 2 Mins Read

    Verona, 14.10.2026 

    Termina la fase di precampionato per Rana Verona, che ha la meglio su Padova per 3 a 1 nell’ultimo test match prima dell’inizio della stagione. Gli ospiti vincono il primo, poi la squadra di Coach Soli ribalta e si aggiudica l’allenamento congiunto. In doppia cifra Buchegger e Keita, entrambi a quota 15, e Mozic (12). Debutto in SuperLega previsto per sabato 17 ottobre alle 18.00 contro la Lube. 

    Nel sestetto iniziale Coach Soli schiera Motta Paes in regia con Buchegger opposto e la coppia Mozic-Keita in banda. Al centro ci sono Vitelli e Anzani con Staforini come libero. Gli ospiti approcciano meglio la partita, soprattutto a muro e sbloccano il punteggio. In avvio di secondo set, Verona entra con maggiore convinzione, trovando più fluidità nel gioco, in particolare sugli esterni. Padova, però, resta agganciata al punteggio e allunga la frazione ai vantaggi, fino all’ace di Sani del definitivo 39-37. Gli scaligeri prendono campo nel terzo: Keita spinge in battuta e Buchegger fa altrettanto in attacco, prima che Glatz metta il sigillo sul parziale. Al rientro in campo, regna l’equilibrio, fino al turno al servizio di Sani che consegna un buon vantaggio ai suoi. Verona vince il test match 3 a 1. 

    TABELLINO 

    Rana Verona-Pallavolo Padova 3-1 (22-25; 39-37; 25-19; 25-22)

    Rana Verona: Motta Paes 5, Buchegger 15, Keita 15, Sani 9, Vitelli 4, Anzani 4, Staforini (L), Christenson, Mol, Glatz 10, Mozic 12, Vitelli, Scanferla (L). All. Soli

    Pallavolo Padova: Behnezhad 2, Golzadeh 18, Bristot 10, Leodolter, Kunstmann 3, Pellacani 10, Truocchio 8, D’Amico (L), Rinaldi, Mills 4, Bergamasco 12, Orioli, Uliana (L). All. Cuttini 

    Durata set: 24’; 36’; 20’; 21’; totale: 1h41’

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