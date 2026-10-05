Rana Verona batte il Friedrichshafen in finale e si aggiudica la Coppa senza Confini

Hartberg, 02.10.2026

Ad Hartberg trionfa Rana Verona, che conquista la Coppa senza Confini battendo i tedeschi del VfB Friedrichshafen per 3 a 0, dopo aver superato i padroni di casa nella prima uscita del torneo. In grande spolvero ancora il pupillo locale Glatz, a segno 17 volte, seguito dai 15 di Keita. Il prossimo impegno amichevole di questa preseason andrà in scena nel weekend del 10-11 ottobre con il Trofeo Astori a Montichiari.

Nel sestetto iniziale, Coach Soli schiera Motta Paes in regia, Buchegger al palleggio e la coppia Keita-Glatz in banda. Al centro spazio ad Anzani e Vitelli, con Staforini come libero. La gara si apre con l’attacco vincente dei tedeschi, poi il parziale si sviluppa sui binari dell’equilibrio, con le due squadre che battagliano punto a punto. Nell’epilogo del set, il VFB replica ai colpi di Keita e Glatz, poi Anzani sale a muro, Gomez risponde: ai vantaggi poi ci pensa Keita a sbloccare il risultato. Al rientro in campo, Verona va sotto e la truppa tedesca è trascinata dal solito Gomez. Gli scaligeri accorciano col muro di Vitelli e dai due ace di Keita (11-13). La rimonta si completa e con il blocco di Anzani, Verona mette la faccia avanti. Ancora botta e risposta in coda: Glatz tira forte, Anzani mura di nuovo, poi Kohn sbaglia in battuta e consegna la frazione al team veneto.

Paes apre il terzo con l’ace. In campo anche Sani, che incrocia da posto quattro e tiene i suoi sopra nel punteggio. Il numero 10 timbra anche in pipe, poi Glatz punisce di nuovo e manda sul +2. Il copione, però, non cambia ed è sempre l’equilibrio a farla da padrone. Toledo sorpassa e Kokeza dà due lunghezze di vantaggio ai suoi. Il primo tempo di Vitelli mantiene a contatto gli scaligeri, così come il tocco morbido di Glatz, poi Verona aggancia. Si va anche qui ai vantaggi: Mol piazza l’ace e Glatz chiude i conti da seconda linea.

TABELLINO

Rana Verona-VfB Friedrichshafen 3–0 (28-26; 25-23; 27-25)

Rana Verona: Motta Paes 4, Buchegger 6, Keita 15, Glatz 17, Anzani 4, Vitelli 5, Staforini (L), Christenson, Mol 5, Sani 5, Mozic, Zingel, Scanferla (L). All. Soli

VfB Friedrichshafen: Maciel 11, Berkhout 1, Flowerday 8, Gomez 8, Toledo, Kokeza 6, Czunkiewicz (L), Camacho, Van Buren 1, Mikkelsen, Kohn 3, Van Hulzen, Huckle (L). All. Swaczyna

Durata: 30’, 31’, 28’; totale: 89’