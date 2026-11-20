“Le aziende agricole sono strette tra costi di produzione elevati e prezzi ai produttori in calo, ma continuano a esprimere un’eccellenza riconosciuta in Italia e all’estero. Per questo ci batteremo per garantite regole reciproche e tutele concrete”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare Daniele Polato intervenendo oggi al terzo congresso regionale di Copagri, che si è tenuto a Verona.

Nel suo intervento, Polato ha richiamato i principali dossier che segneranno i prossimi mesi a Bruxelles — dal futuro della PAC alle comunicazioni Food 2040 e Agri 2040, fino alla revisione della normativa sul biologico e alle dinamiche sui dazi americani — soffermandosi in particolare sul comparto del riso, strategico per Verona e il Veneto.

“Nell’ultima campagna le importazioni di riso in Italia hanno raggiunto le 216.000 tonnellate, in aumento rispetto alle 188.000 del 2025, a fronte di quotazioni in discesa. Abbiamo lavorato tanto per migliorare il Regolamento GSP, fortemente penalizzante, e abbassare la soglia della clausola di tutela automatica sul riso, ma non c’è stato verso. Non molliamo, ci stiamo battendo per una reciprocità negli standard ambientali, fitosanitari, sociali e sindacali, oltre a chiedere maggiori controlli contro il rischio di triangolazioni. Se puntiamo sulla qualità dei nostri prodotti agricoli e delle nostre filiere non abbiamo rivali”.