Si è tenuta oggi, venerdì 20 novembre, nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, la seduta del Consiglio provinciale. Nelle comunicazioni iniziali, il presidente Flavio Pasini ha informato i consiglieri di aver assegnato alla consigliera Veronica Atitsogbe le deleghe ai Gemellaggi e ai Rapporti con l’Unione Europea e, a Erica Vianini, quella al Lavoro.

Il vicepresidente Luca Trentini è poi intervenuto ricordando la mancata nomina dei tre rappresentanti della Provincia nel Consorzio Zai, descrivendola come una “pagina non edificante” per il Consiglio. Il presidente Pasini ha sottolineato come, negli ultimi quattro anni, i consiglieri abbiano agito, tranne in rare occasioni, in modo unanime e come perciò le nomine al Consorzio Zai abbiano rappresentato, appunto, “un caso”.

Dopo l’approvazione dello schema del Protocollo di intesa per la gestione del Sito del Patrimonio Mondiale Unesco “Città di Verona”, il Consiglio è stato chiamato a votare la nuova Commissione provinciale per le Pari Opportunità. Tra le 19 candidature, presentate da 18 donne e un uomo, sono stati eletti ed elette: Loredana Costantino (Fidapa), Caterina Stella (associazione Noi ci siamo), Roberta Tedeschi (Pro Loco e sindaca di Povegliano Veronese), Monica Bernamonte (Avis), Sara Gini (associazione Vega), Sabrina Tramonte (associazione Tè delle donne e sindaca di Cavaion Veronese), Matteo Toffali (associazione Valori per Volare), Anna Fiscale (cooperativa sociale Quid) e Mariella Parise (associazione La macia de color). Gini e Stella avevano fatto parte anche della precedente Commissione.

Il punto successivo, approvato all’unanimità, ha riguardato un ordine del giorno per promuovere una riclassificazione, con criteri puntuali, degli impianti sportivi provinciali nelle categorie di “palestra piccola”, “palestra standard” e “palazzetto”. In particolare, il documento chiede che quest’ultima qualifica sia riservata alle strutture effettivamente destinate, oltre che allo svolgimento dell’attività sportiva, anche a una significativa presenza di pubblico e quindi con dimensioni maggiori rispetto alle altre palestre provinciali. La ridefinizione potrà incidere sulle tariffe di concessione degli spazi sportivi negli istituti in orario extrascolastico. Il consigliere Matteo Melotti è intervenuto sottolineando la necessità per molte palestre di adeguarsi per consentire la presenza del pubblico.

Il Consiglio ha infine approvato due mozioni presentate dal consigliere Alberto Mazzurana. La prima impegna il presidente Pasini a chiedere, tra i vari punti, alla Regione del Veneto l’avvio urgente di un percorso normativo e regolamentare finalizzato a chiarire il quadro applicativo della disciplina relativa alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e dei beni del demanio idrico, così come richiesto al Palazzo Scaligero da diversi Comuni dell’area gardesana. L’obiettivo della mozione è superare una situazione che sta “generando significative problematiche interpretative e operative in numerosi procedimenti urbanistici, edilizi, paesaggistici e amministrativi”.

La mozione successiva, approvata all’unanimità, ha riguardato l’indirizzo, rivolto al presidente Pasini, al fine di verificare con gli uffici la sussistenza dei presupposti sostanziali e giuridici per sostenere l’impugnazione del provvedimento autorizzativo relativo alla discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel comune di Sorgà, ricordando che nell’ambito del procedimento la Provincia di Verona aveva espresso parere non favorevole, successivamente confermato anche nella Conferenza dei Servizi del 23 luglio scorso. La mozione fa, ad esempio, riferimento alla salvaguardia delle falde acquifere e alla tutela dell’economia agricola e delle produzioni agroalimentari. Tra gli altri aspetti riportati, la corretta applicazione della disciplina regionale riguardante gli impianti ubicati in prossimità dei confini del Veneto.