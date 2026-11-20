Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato, nel pomeriggio di ieri, un 32enne di origine nigeriana, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Intorno alle ore 16:15, gli agenti delle Volanti, durante il consueto servizio di controllo del territorio, transitando in via XX Settembre, nei pressi di un esercizio commerciale hanno notato un gruppo di soggetti sostare con fare sospetto.

In particolare, uno degli uomini – già noto alle forze dell’ordine – ha manifestato un atteggiamento particolarmente agitato e nervoso, attirando l’attenzione degli operatori.

Questi ultimi hanno così deciso di procedere al controllo del soggetto che, non appena si è accorto dell’intenzione degli operatori di identificarlo, si è dato improvvisamente alla fuga.

Nonostante i ripetuti tentativi di bloccarlo, l’uomo ha proseguito la corsa lungo via Cantarane dove, dopo aver percorso alcune centinaia di metri, è stato raggiunto e bloccato.

Durante le fasi dell’intervento, il 32enne ha opposto una viva resistenza ai poliziotti, cercando inoltre di disfarsi di alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente, che ha tentato di occultare sotto alcune autovetture in sosta, nel tentativo di sottrarli al controllo.

I successivi accertamenti e le perquisizioni hanno consentito di recuperare complessivamente 14 involucri termosaldati, di colore bianco, già suddivisi e pronti per la vendita, contenenti sostanza solida di colore marrone successivamente accertata essere eroina, per un peso lordo complessivo di 8,4 grammi, corrispondenti a 28 dosi.

Nel corso delle operazioni è stata inoltre rinvenuta la somma di 155 euro, suddivisa in banconote e monete di vario taglio, sottoposta a sequestro.

Alla luce degli elementi raccolti il cittadino nigeriano – pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione e senza fissa dimora – è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.