Dal 4 al 6 dicembre testimonianze, laboratori, spettacoli e concerti per tutte le età. La Fondazione della Comunità Veronese promuove, insieme a tante realtà del terzo settore, un grande evento aperto alla città per far conoscere il mondo del volontariato e il valore della solidarietà. L’inaugurazione ufficiale di Piazza del Dono è in programma venerdì 4 dicembre alle 16, nel loggiato della Gran Guardia. Un altro momento significativo sarà sabato 5 dicembre alle 15.30, con la visita del vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili, che incontrerà il mondo del volontariato presente alla manifestazione.

Le storie di chi ogni sera scende in strada per aiutare le persone che vivono ai margini, di chi ha trovato la forza e l’opportunità di ricominciare dopo il carcere, di chi ogni giorno si prende cura degli altri. Ma anche spettacoli teatrali, concerti con artisti come Frida Bollani Magoni, laboratori, esperienze immersive e attività per bambini e adulti.

Sarà tutto questo Piazza del Dono, il grande evento promosso dalla Fondazione della Comunità Veronese che dal 4 al 6 dicembre trasformerà il Palazzo della Gran Guardia in una grande piazza della solidarietà, riunendo associazioni, volontari, cittadini e famiglie per raccontare il mondo del volontariato veronese e il valore che ogni giorno genera sul territorio.

Non una semplice vetrina delle associazioni, ma una tre giorni che trasformerà la Gran Guardia in una piazza da vivere, nella quale incontrarsi, partecipare e scoprire realtà spesso poco conosciute, che con il loro lavoro contribuiscono a rendere Verona una comunità più accogliente e solidale.

La manifestazione, che gode del patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Verona, della Provincia di Verona, della Camera di Commercio di Verona e del Centro Servizi per il Volontariato, è stata presentata oggi in sala Arazzi, in Comune a Verona, alla presenza del presidente della Fondazione della Comunità VeroneseGiovanni Mantovani, del vicepresidente Enrico Verdari, dell’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni e dell’assessora alle ManifestazioniAlessia Rotta.

Un appuntamento che assume un significato particolare in quanto sabato 5 dicembre, sarà la Giornata internazionale del Volontariato, giorno in cui Verona, che raccoglierà il testimone da Modena, Capitale italiana del Volontariato del 2026, per l’anno che verrà.

“Piazza del Dono rappresenta una bellissima e preziosa anteprima di quello che per Verona sarà un anno straordinario –, dichiara l’assessora alle Politiche sociali e al Terzo Settore Luisa Ceni –. Questa tre giorni accende i riflettori su una solidarietà operosa che i veronesi conoscono bene e che appartiene da sempre al DNA della nostra comunità. Un tessuto vivo e profondo che intendiamo celebrare al meglio nel 2027, grazie al traguardo raggiunto dal Comune di Verona, dal Centro Servizi per il Volontariato e da Caritas: i tre enti promotori che hanno lavorato insieme per ottenere la prestigiosa nomina della nostra città a Capitale Italiana del Volontariato, sapendo coinvolgere in questo percorso una rete di oltre 80 partner tra istituzioni, scuole, realtà profit e del Terzo Settore. Manifestazioni come questa sono importanti tappe di avvicinamento: ricordano la forza del gratuito e invitano tutti i cittadini a toccare con mano l’impegno generoso della nostra comunità”.

“Una proposta concreta per dare un valore in più al tempo del Natale – precisa l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta –. Un momento per esprimere una volta ancora il valore e la forza del mondo del volontariato sociale veronese e per affrontare temi importanti che sono al centro della nostra comunità”.

“Il volontariato si regge su qualcosa di straordinario: la scelta di tante persone di dare qualcosa in più di sé, del proprio tempo, delle proprie energie, senza aspettarsi nulla in cambio”, spiega Giovanni Mantovani, presidente della Fondazione della Comunità Veronese. “Ma che cosa spinge una persona a farlo? Qual è la forza, la motivazione profonda? Sono domande importanti, perché dietro ogni gesto di solidarietà c’è una motivazione personale, che può nascere dalla fede, dai propri valori, da una sensibilità particolare o da una continua ricerca di senso. È proprio su questa spinta che si regge tutto il grande mondo del volontariato veronese. Senza le persone e senza le loro motivazioni, anche le strutture, i progetti e le organizzazioni perderebbero la propria ragione d’essere. Con Piazza del Dono vogliamo far conoscere questa ricchezza, ma anche invitare a riflettere su ciò che rende possibile ogni giorno un impegno tanto prezioso”.

Dalla musica al teatro: gli spettacoli della Piazza del Dono

Tra gli eventi più attesi, venerdì 4 dicembre alle 21, nell’Auditorium della Gran Guardia, andrà in scena “Cavalieri senza paura”, uno spettacolo diretto da Roberto Totola che intreccia teatro, cinema e inclusione, portando sul palcoscenico un racconto nel quale l’arte diventa uno strumento per superare le barriere e valorizzare le differenze.

Ci sarà anche musica con “Frida Live”, il concerto di Frida Bollani Magoni, in programma sabato 5 dicembre alle 21 nell’Auditorium della Gran Guardia.

A chiudere la manifestazione sarà invece domenica 6 dicembre alle 17, sempre nell’Auditorium, il concerto “Sing a Song! Il dono della musica: 25 anni del Coro Università di Verona”, un appuntamento che celebrerà il venticinquesimo anniversario del Coro dell’Ateneo scaligero.

Non solo spettatori: esperienze, laboratori e incontri

Una delle caratteristiche di Piazza del Dono sarà la possibilità di partecipare direttamente alle attività proposte dalle associazioni.

I visitatori potranno, ad esempio, sperimentare la realtà virtuale attraverso i visori dell’Ospedale Santa Giuliana, scoprendo come le nuove tecnologie possano essere utilizzate anche nei percorsi di cura e di sostegno alle persone.

Sarà possibile conoscere da vicino il lavoro dei cani di allerta medica, animali appositamente addestrati per riconoscere situazioni di rischio e aiutare le persone che convivono con particolari condizioni di salute.

Non mancheranno laboratori creativi e inclusivi, attività pratiche e proposte rivolte a bambini, ragazzi e adulti. Occasioni per mettersi alla prova, imparare qualcosa di nuovo e soprattutto comprendere, attraverso l’esperienza diretta, il lavoro svolto ogni giorno da tante organizzazioni del territorio.

Le storie di chi aiuta e di chi ricomincia

Piazza del Dono sarà anche un luogo nel quale ascoltare storie vere, capaci di raccontare la solidarietà attraverso le esperienze di chi la vive quotidianamente.

Ci saranno le testimonianze di chi dedica il proprio impegno alle persone che vivono in condizioni di marginalità e fragilità. Verrà data voce a esperienze di riscatto e reinserimento sociale dopo il carcere, a storie direinserimento lavorativo, a realtà che ogni giorno si occupano di diverse forme di disagio ed esclusione sociale.

Una grande piazza per le associazioni veronesi

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dalle associazioni del territorio, che per tutte e tre le giornate saranno presenti nel loggiato e nella bouvette della Gran Guardia.

Qui i visitatori potranno incontrare direttamente volontari e operatori, conoscere i progetti realizzati, scoprire le attività in programma e capire come contribuire, anche personalmente, alla vita delle diverse organizzazioni.

Sarà inoltre allestito uno spazio dedicato ai gadget solidali, dove i visitatori potranno effettuare una donazione libera e scegliere direttamente a quale o quali associazioni partecipanti destinare il proprio contributo.

L’obiettivo della Fondazione della Comunità Veronese è proprio quello di accorciare le distanze tra il mondo del volontariato e la cittadinanza, dando visibilità a realtà che svolgono un lavoro prezioso, spesso lontano dai riflettori.

“Un ringraziamento particolare va ai soci fondatori della Fondazione della Comunità Veronese, Diocesi di Verona, Generali – Cattolica Assicurazioni, Banco Bpm, Fondazione Segni Nuovi, Fondazione Beato Giuseppe Tovini, Ucid Verona, alle istituzioni, agli sponsor, in particolare ATV spa, BCC Veneta, Fondazione Cattolica, Veronafiere spa, Banco BPM e a tutte le realtà che hanno scelto di sostenere Piazza del Dono”, sottolinea ancora Mantovani. “Alcune hanno voluto essere presenti e visibili, altre hanno preferito contribuire senza nemmeno comparire, mettendo a disposizione risorse, competenze e disponibilità. È un sostegno fondamentale, che non possiamo dare per scontato. Al pari dei volontari, anche queste imprese e queste persone sono parte di un sistema di solidarietà senza il quale tante iniziative non potrebbero esistere. Piazza del Dono è il risultato di un grande lavoro collettivo e dimostra quanto possa nascere di importante quando il mondo del volontariato, le imprese e le istituzioni scelgono di lavorare insieme”.

Tre giorni aperti a tutti: il programma e le prenotazioni

Tra gli appuntamenti di approfondimento, anche un incontro conclusivo dedicato al valore e al significato del dono, per riflettere sulle motivazioni che spingono le persone a impegnarsi per gli altri e sul cambiamento che l’esperienza del volontariato può generare anche in chi la vive.

Tutte le attività saranno gratuite, con la sola eccezione dei due spettacoli serali di venerdì e sabato. Per alcuni appuntamenti, a causa dei posti limitati, sarà necessaria la prenotazione.

Il programma completo delle tre giornate, le informazioni sulle associazioni partecipanti e le modalità di accesso alle diverse attività sono disponibili sul sito ufficiale www.piazzadeldono.org.