Ready to start 2026/27: riparte la pallavolo veronese

Presentate le 31 squadre scaligere maschili e femminili dalla Serie D alla Serie A. Novità nel sitting volley

Numeri in crescita, un livello sempre più alto e una batteria di squadre competitive che mirano a grandi risultati. Parte da queste promettenti basi la nuova stagione della pallavolo veronese, inaugurata al Teatro Ferrarini di Villafranca con l’evento “Ready to start 2026/2027”, durante il quale sono state presentate le 31 squadre scaligere iscritte ai campionati nazionali e regionali, dalla Serie D alla Serie A.

Nel corso dell’evento le società di Verona e provincia hanno sfilato sul palco, raccontando obiettivi e ambizioni in vista dell’inizio del nuovo campionato. Una serata fatta di storie, di prime volte e di forte entusiasmo, che si è aperta con le premiazioni del progetto inclusivo Volley per tutti, promosso da Platys Center Verona, Verona Volley e Fipav Verona con il patrocinio di ULSS9 Scaligera e presentato da Claudia Perdonà, Maurizio Faccincani, direttore UOC Sociale ULSS 9 Scaligera e Andrea Totolo, responsabile delle attività promozionali Verona Volley. Rivolto ai ragazzi di tutti i settori giovanili delle società di Verona, il progetto ha previsto la realizzazione di brevi video a tema sostenibilità ed inclusione all’interno della pallavolo. I tre progetti più apprezzati sono stati quelli di Volley Palazzolo (terzo posto), Verona Volley (2°) e Volley88 (primo posto). A premiare i vincitori Martina Rocchetti, Events Project Manager del Platys Center.

Un momento è stato dedicato anche agli staff delle rappresentative territoriali maschile e femminile, espressione del lavoro che il Comitato porta avanti con le nuove generazioni. A concludere l’evento le due squadre di punta del movimento scaligero, Smapiù Arena Volley, che milita nel campionato di Serie A3 femminile, e Rana Verona, la compagine maschile di Superlega che l’anno scorso ha conquistato una storica Coppa Italia battendo Trento in finale. Presenti per i gialloblù il team manager Marco Falaschi, il libero Matteo Staforini e lo schiacciatore Lukas Glatz.

Una grande novità arriva dal sitting volley: per la prima volta nella storia della pallavolo veronese, ai blocchi di partenza del campionato di Serie A2 maschile ci sarà una squadra scaligera. Si tratta del Cus Verona, che a maggio aveva già ottenuto un titolo prestigioso, trionfando nel Campionato Interregionale Open Misto.

All’evento presenti Federico Ceschi, Presidente Fipav Verona, il consigliere nazionale della Fipav Stefano Bianchini, il consigliere regionale Francesco Pozzani, il Sindaco di Villafranca Roberto Luca Dall’Oca ed il referente CONI Alberto Michetti.

“Ready to Start è un appuntamento che ci permette di dare il giusto riconoscimento alle società e alle persone che ogni giorno lavorano per far crescere la pallavolo sul nostro territorio – sottolinea Federico Ceschi, Presidente Fipav Verona –. I numeri e la qualità del movimento ci restituiscono un quadro positivo, testimonianza del lavoro e della programmazione delle squadre veronesi. La nuova stagione parte quindi con la consapevolezza di avere un movimento solido, capace di guardare al futuro con ambizione e attenzione anche alla crescita dei più giovani”.

QUESTE LE SQUADRE PRESENTATE ALL’EVENTO READY TO START:

Serie A1 Maschile

Rana Verona

Serie A2 Sitting Volley

Cus Verona

Serie A3 Femminile

Smapiù Arena

Serie B Maschile

Dual Volley

Volley Veneto Bardolino

Serie B1 Femminile

ISUZU Cerea

MGS Areasport Peschiera

Serie B2 Femminile

Arena Volley

Pallavolo Zevio

Peloso Infissi Planet Volley

Serie C Femminile

Free Volley

MGS Areasport Peschiera

NordBitumi Palazzolo

Silitex Sabbionese

Zanolli Intrepida Volley

Serie C Maschile

Dual Volley

Libertas Montorio

New Volley Isola

Pluvitec Volley Legnago

Verona Volley

Serie D Femminile

Arbizzano Volley

Iper Volley

Pallavolo Antares

Pallavolo Zevio

Polisportiva Primavera Buttapietra

Sitta Arena

Spakka Volley

Virtus Volley

Serie D Maschile

Pallavolo Zevio

Polisportiva Povegliano