Tosi (FI): “Tommasi sotto ricatto della sinistra estrema, così dice no a sviluppo urbanistico e viabilistico. Ma andrà a casa. Con il centro destra si volta pagina”

Verona 16 ottobre ‘26

“Tommasi? Ricattato dall’estrema sinistra su tutto. Sulla sicurezza, ma anche su sviluppo, urbanistica e viabilità. Le parole della consigliere di Sinistra Italiana Jessica Cugini ne sono la prova provata”, dice l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi.

La Cugini ha infatti riferito che è stato il suo partito, nel PAT, a ottenere lo stop al Traforo per almeno altri sette anni, ma anche per altre opere.

“Del resto – ricorda Tosi – loro dicono no a tutto, tranne alle ciclabili, che hanno realizzato ovunque anche dove era pericoloso e insostenibile, senza alcuna valutazione d’impatto. Ora che c’è caos sostengono con arroganza che sono i veronesi a doversi adeguare…”.

“Tommasi – continua Tosi – pur di imbarcarsi la sinistra radicale ha abbassato il capo e accettato qualsiasi ultimatum. E quei ricatti Tommasi li ha messi pure nero su bianco: il Pat, infatti, nella sostanza è un no a tutto sul futuro della città. Significa che per altri cinque anni Tommasi vuole bloccare Verona sulle scelte strategiche e sulle grandi infrastrutture di sviluppo urbanistico e viabilistico, traforo in primis ma non solo. Per fortuna tra otto mesi se ne andranno a casa e saremo noi del centro destra a voltare pagina”.