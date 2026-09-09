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    Tosi (Fi): “Casapound non ha le nostre idee, ma è illiberale vietare la loro festa, come vorrebbe Avs. Che poi a chiederlo sia il partito che ha al Parlamento europeo Ilaria Salis è surreale”

    Politica Verona 1 Min Read
    Il sindaco di Verona e segretario di 'Fare' Flavio Tosi durante la trasmissione di Rai1 "Porta a Porta" Speciale Referendum, condotta da Bruno Vespa, Roma, 23 novembre 2016. ANSA/ANGELO CARCONI

    Verona, 9 settembre ‘26 

    La sinistra vorrebbe impedire a chi la pensa diversamente di manifestare, aggregarsi, radunarsi. Non una grande lezione di democrazia, diciamo…”. Mi riferisco alla richiesta di Alleanza Sinistra e Verdi, a Governo e Prefetto, di impedire la festa di Casapound a Ca’ di David, Verona.  

    Casapound ha idee di estrema destra che non sono le nostre, ma è un movimento politico legale, che come qualunque altro movimento politico, o associazione, ha pieno diritto di manifestare e incontrarsi. Chiedere di contrastarne o impedirne l’attività, come vorrebbe AVS, è illiberale, antidemocratico e incostituzionale.  Che poi sia AVS a protestare è surreale. È il partito che ha eletto in Europarlamento Ilaria Salis, accusata in Ungheria di violenze e lesioni aggravate ai danni di chi non la pensa come lei. Se non fosse stato per l’immunità parlamentare, sarebbe ancora sotto processo…  

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