Trasporto pubblico locale: il bilancio dei controlli serali di Polizia Locale e ATV per la sicurezza di cittadini e autisti

Tre persone denunciate, centinaia i sanzionati senza biglietto

Tra il 25 agosto e l’8 settembre sono scattati nuovi controlli serali, giornalieri, a tappeto, in zona Stazione Porta Nuova e piazzale XXV Aprile a tutela dell’utenza del trasporto pubblico locale. Una decisione presa dai vertici di ATV e dall’Amministrazione comunale, che vede la presenza fissa dal tardo pomeriggio e fino a sera, di personale specifico per controlli assidui sulle linee in arrivo e partenza, a tutela di cittadini, turisti e autisti.

Nei controlli straordinari sui mezzi delle linee urbane ed extraurbane sono stati impiegati giornalmente una media di 9 operatori tra ATV e istituti di vigilanza privata (Civis e Csa) supportati stabilmente dalla Polizia Locale di Verona per l’identificazione e la prevenzione e dai sistemi di videosorveglianza a bordo dei bus e nel piazzale.

Sono stati 190 i bus controllati per 5.455 persone identificate, con 172 violazioni per il mancato pagamento del biglietto. Tre persone sono state inoltre denunciate all’autorità giudiziaria dalla Polizia Locale per essersi rifiutate di fornire le proprie generalità e una per interruzione di pubblico servizio.

Il servizio effettuato ha avuto un ottimo riscontro dal punto di vista della prevenzione dell’evasione, del presidio del territorio, del miglioramento della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici e nello spazio dell’autostazione. In termini di sanzioni, la presenza costante ha abbassato la percentuale di evasione al 3% rispetto al 10% dei controlli a sorpresa. Il comandante Luigi Altamura ha ringraziato il personale impegnato nei controlli, assicurando ad ATV la prosecuzione delle attività come indicato dall’assessorato alla Sicurezza, anche con l’avvio dell’anno scolastico.