L’ex presidente Istat a Minerbe: azioni contro la denatalità

È stato presentato oggi, mercoledì 9 settembre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, il secondo appuntamento del ciclo di incontri sul tema delle azioni contro denatalità e inverno demografico, in programma il 15 settembre a Minerbe e che vedrà al tavolo dei relatori l’ex presidente nazionale dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo.

Sono intervenuti, per l’associazione “Protagonisti”, il presidente Corrado Vincenzi, il vicepresidente Marco Dal Forno, il consigliere Edoardo Prati e il tesoriere Sergio Rizzo. Era inoltre presente il sindaco di Minerbe, Andrea Girardi.

L’associazione culturale senza scopo di lucro “Protagonisti”, nata a Verona nel 2025 da un gruppo di amministratori locali per promuovere la partecipazione civile, il dialogo e la cura del territorio, dedica un ciclo di incontri ai temi della denatalità e dell’inverno demografico.

L’Italia affronta, infatti – ricorda l’associazione – un drastico calo delle nascite, a fronte di un progressivo allungamento dell’aspettativa di vita che accelera l’invecchiamento della popolazione e minaccia la stabilità di sanità, scuola e mercato del lavoro. A incidere sono anche fattori sociali ed economici: precarietà lavorativa, costo della vita elevato, carenza di politiche a sostegno della famiglia e della genitorialità. L’età media al primo figlio è salita a oltre 30 anni – rilevano dall’associazione – mentre molti giovani rinviano o rinunciano alla costruzione di una famiglia, spesso trasferendosi all’estero.

Questo declino – prosegue l’associazione – non rappresenta un destino ineluttabile, ma una sfida da governare attraverso un patto generazionale e politiche concrete di welfare familiare, lavoro giovanile e accoglienza, valorizzando le risorse del territorio.

Dopo il primo dibattito svoltosi a Verona con il professor Francesco Belletti, gli incontri pubblici – condotti dal giornalista Enrico Giardini – proseguono con il secondo appuntamento in programma martedì 15 settembre alle ore 20.30 presso la Sala Civica di Minerbe. L’appuntamento, dal titolo “Un Paese che invecchia: quali effetti su economia e società”, approfondirà le ricadute economiche e sociali della denatalità. Accanto all’ex presidente nazionale Istat, Gian Carlo Blangiardo, interverrà l’ex direttore dei Servizi Territoriali dell’Ulss 9 Scaligera, Raffaele Grottola.

Il ciclo si concluderà il 17 novembre a Castelnuovo del Garda, dove l’attenzione si sposterà sulle soluzioni concrete e sulle buone pratiche adottate da aziende ed enti locali.

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini. Per informazioni: associazioneprotagonisti@gmail.com, Pagina Facebook Associazione Protagonisti.