L’assessora La Paglia incontra gli studenti veronesi tornati dall’esperienza scolastica all’estero

L’assessora alle Politiche educative e scolastiche, Elisa La Paglia ha ricevuto in Comune un gruppo di studenti veronesi rientrati a giugno da un’esperienza di studio all’estero organizzata da Intercultura. I ragazzi, iscritti al quarto anno di diversi istituti cittadini, hanno trascorso periodi di durata variabile in paesi di tre continenti diversi: chi ha frequentato l’intero anno scolastico, chi due o tre mesi, chi un soggiorno estivo. Le mete toccate spaziano dal Cile alla Spagna, dall’Australia alle Filippine, fino a Honduras e Panama.

L’incontro è stata l’occasione per gli studenti di raccontare la propria esperienza e condividere con l’amministrazione le suggestioni raccolte durante i mesi trascorsi lontano da casa, tra nuove scuole, famiglie ospitanti e culture diverse. Gli istituti coinvolti sono il Liceo delle Scienze umane e Musicale C. Montanari, il Liceo Scientifico Statale A. Messedaglia, l’Its Gugliemo Marconi, l’Iis Ferraris Fermi e l’Its Cangrande della Scala.

Presente all’incontro anche Giulio D’Ambrosio, volontario di Intercultura e responsabile scuole dell’associazione, che segue l’inserimento degli studenti nei percorsi scolastici, occupandosi in particolare dell’accoglienza dei ragazzi stranieri ospitati nelle scuole veronesi.

“È stato un piacere accogliere questi ragazzi e ascoltare il racconto della loro esperienza – ha dichiarato l’assessora La Paglia –. Percorsi come questi arricchiscono non solo il loro bagaglio personale e scolastico, ma anche la comunità che li accoglie al ritorno, portando a Verona competenze interculturali.”