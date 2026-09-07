Giardini Raggio di Sole: in vista della acquisizione delle mura magistrali e della riqualificazione degli edifici per finalita’ sociali, arrivano nuove strutture per il fitness all’aperto

Accanto alle aree per il fitness, inoltre, tra ottobre e novembre grazie al contributo degli Angeli del Bello e del Parco Natura Viva sarà organizzata un’attività di fattoria didattica. In itinere nel frattempo il passaggio delle mura al Comune e la proposta di riqualificazione degli edifici che sarà sottoposta al Consiglio Comunale

n attesa dell’acquisizione delle mura dal Demanio e dell’approvazione da parte degli Consiglio Comunale della proposta di riqualificazione degli edifici presenti nel parco, inizia la sistemazione dei giardini di Raggio di Sole con l’aggiunta di nuove strutture per il fitness all’aperto.

L’intervento è reso possibile dal bando di sponsorizzazione promosso dal Comune nel 2023, che prevede la realizzazione di opere grazie al sostegno di sponsor, in questo caso è l’azienda Fresenius Kabi, intervenuta a finanziare il progetto per un valore complessivo di 75mila euro. Il progetto ha ottenuto tutti i permessi necessari, compreso il nulla osta della Soprintendenza. I lavori iniziano in questi giorni, e termineranno tra un mese.

La riqualificazione dei Giardini prevede la realizzazione di tre strutture per il fitness e la ginnastica all’aperto nella parte sud del parco, sotto la prima scalinata verso via Faccio.

L’assessore ai giardini Federico Benini: “Vorrei sottolineare l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato perché siamo tutti consapevoli che i fondi pubblici da soli non bastano più a rispondere a tutte le esigenze di migliorie degli spazi verdi”. Inoltre quest’autunno grazie al contributo degli Angeli del Bello e al Parco Natura Viva, tra ottobre e novembre verrà organizzata un’attività di fattoria didattica. Nel frattempo saranno posizionati anche nuovi giochi nell’area gioco del giardino.

Questo intervento rappresenta il primo tassello dell’intera riqualificazione dei giardini Raggio di Sole, su cui sono coinvolti anche altri due assessorati, quello al patrimonio e beni monumentali e quello delle politiche sociali e terzo settore.