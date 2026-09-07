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    lunedì 7 Settembre
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    Un campo giochi nell’area verde da tempo mal frequentata

    L'Altra Verona... 2 Mins Read

       Finalmente l’amministrazione locale s’è resa conto dell’impennata di degrado (umano ed ambientale) che aveva ormai assunto l’area verde (dal verde ormai ai minimi termini) con malridotte panchine, tra le vie Gorizia, Volturno e Pier Fortunato Calvi (in Borgo Roma, competenza territoriale della Circoscrizione V^), a non molta distanza della basilica minore di Santa Teresa di Gesù Bambino.

       Dopo anni di malcostume generale (dato dalla presenza di sbandati ed irregolari, consumatori d’alcol, ecovandali spiccioli, antigienici orinatori), lo spazio, da tempo disertato dagli abitanti dei dintorni, ha trovato dignità e funzione sociali consone, venendo riqualificato come campo giochi.

       I relativi lavori di riadeguamento si sono svolti tra luglio ed agosto 2026, a cura del Settore Giardini ed Arredo Urbano del Comune.

       La superficie di circa 1.300 mq, prima lasciata all’anarchia comportamentale e totalmente priva di frequenze infantili con loro genitori, è stata recintata opportunamente (circa 150 metri di protezione metallica che ne delimita l’accesso), ripulita (panchine comprese), curata nel manto erboso, fornita di appositi contenitori per i rifiuti, d’un paio di giochi a molla, di due cancelletti d’entrata e d’uno carraio. Oltre ad essere soggetta ad orari d’apertura e chiusura (dalle ore 8.30 alle 21 e dalle 8.30 alle 18, secondo le stagioni) ed al benemerito Controllo del vicinato.

       I perdigiorno che vi stazionavano prima lì avranno trovato, di certo, qualche altro luogo consono per proseguire nelle loro instabili e dannose abitudini…

    di Claudio Beccalossi

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