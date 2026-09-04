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    VicenzaOro. Presidente Stefani, “Vetrina planetaria per il settore e simbolo di un Veneto che guarda al futuro”

    Regione Veneto 1 Min Read

    Venezia, 4 settembre 2026

    “Vicenza è una delle capitali internazionali della gioielleria. Con l’appuntamento fieristico di VicenzaOro apre una vetrina planetaria sempre nuova di un’arte come quella orafa che si identifica in uno dei settori più affascinanti del Made in Italy e del Made in Veneto. L’edizione inaugurata supera tutte le precedenti per numero di buyer, provenienti da 73 paesi. Un dato incoraggiante perché conferma come, nonostante il momento segnato da congiuntura e crisi internazionali, la provincia berica continui ad essere un punto di riferimento imprescindibile del settore”.

    Sono parole del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, nel giorno del via dell’edizione 2026 di VicenzaOro.

    “Un evento che quest’anno ha numeri di grande successo non solo per i buyer, per i brand e i paesi di provenienza – aggiunge Stefani – ma anche si arricchisce di un nuovo padiglione. È la dimostrazione di un Veneto che guarda sempre al futuro e alla crescita delle sue potenzialità. Il risultato eccellente di un impegno corale che coinvolge istituzioni fieristiche, territorio, imprenditori. Sarà una grande edizione; mi congratulo con tutti gli organizzatori e i protagonisti”.

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