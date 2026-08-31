83° Mostra Cinema. Il benvenuto del presidente Stefani, “Venezia e Cinema, la bellezza dell’arte che non teme il progresso”

Venezia, 31 agosto 2026

“Senza Mostra del Cinema, Venezia sarebbe come senza Piazza San Marco, l’arte antica dei Maestri vetrai o le gondole nei suoi canali. Non sarebbe la stessa né pensando al passato né guardando al futuro. L’appuntamento di settembre dedicato alla settima arte è un’icona della città e del Veneto, simbolo di un crocevia di relazioni e scambi culturali, di un rapporto vitale con la bellezza che non teme il progresso, di una identità profonda ma di vocazione internazionale. La somma di tutto ciò si traduce in accoglienza e incontro. Con grande piacere porgo il benvenuto nel Veneto a chi, a qualunque titolo, parteciperà all’83 Mostra del Cinema”.

È il saluto del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, a produttori, registi, attori, tecnici, giornalisti, addetti ai lavori e appassionati che dal 2 settembre giungeranno al Lido di Venezia per l’edizione 2026 della Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica.

“Ancora una volta Venezia sarà teatro di un evento eccezionale nella vita del Cinema mondiale – aggiunge il Presidente -. La qualità sempre dimostrata da Biennale Cinema non si smentisce ed è confermata nei programmi delle proiezioni e delle presenze che anche quest’anno ci rendono particolarmente orgogliosi. Nelle produzioni sono rappresentati oltre 60 paesi e la selezione ufficiale conta 10 registi già vincitori dell’Oscar, 7 del Leone d’Oro per il miglior film o alla carriera, 4 del Leone d’Argento. Il Leone, simbolo identitario della nostra terra, che, a giorni, come riconoscimento alla Carriera entrerà nel palmares di due giganti come Ellen Burstyn e George Clooney. Sarà un’edizione straordinaria, ringrazio il presidente Pietrangelo Buttafuoco, il direttore Alberto Barbera e tutti i loro collaboratori per il lavoro che stanno portando avanti”.

“La Mostra internazionale è lo specchio di un legame tra questa terra e l’arte cinematografica come espressione privilegiata della nostra cultura – sottolinea Stefani – che si manifesta nel grande appuntamento internazionale ma anche nel talento di artisti e nel prestigio di set per film di grande qualità. La Regione Veneto ci crede e da anni investe in questo settore come volano per il territorio. Al Lido ci sarà uno spazio della Regione che, insieme a Veneto Film Commission ospiterà oltre 80 appuntamenti, comprendenti meeting e presentazioni di opere cinematografiche e audiovisive. Un motivo in più per augurare a tutti: buona visione!”.