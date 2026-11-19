Venezia, 19 novembre 2026

La Regione del Veneto prosegue il lavoro di contrasto alla cimice asiatica e rafforza la collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Padova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Dario Bond, ha approvato il progetto di sperimentazione fitosanitaria e monitoraggio del fitofago Halyomorpha halys e del suo antagonista naturale, il parassitoide oofago Trissolcus japonicus, per le annualità 2026 e 2027. L’impegno regionale è di 130.000 euro, a fronte di un costo complessivo del progetto di 143.000 euro, con una compartecipazione di 13.000 euro da parte dell’Ateneo.

“Quello della cimice asiatica è un problema che ha messo in ginocchio una parte importante della nostra frutticoltura. Nel 2019 i danni provocati dalla cimice asiatica in Veneto furono stimati tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Parliamo di aziende che hanno perso raccolti, qualità del prodotto e reddito. Da allora abbiamo investito nella ricerca e nella lotta biologica e oggi dobbiamo dare continuità a quel lavoro. Ora è necessario conoscere l’evoluzione del fenomeno e mettere gli agricoltori nelle condizioni di intervenire tempestivamente”, dichiara Bond.

Il progetto sarà realizzato dal Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università di Padova, in collaborazione con l’Unità organizzativa Fitosanitario della Regione.

Le attività prevedono tre linee di intervento: il mantenimento degli allevamenti di parassitoidi del genere Trissolcus nei laboratori universitari, il monitoraggio della diffusione del Trissolcus japonicus già rilasciato in natura e il controllo in tempo reale delle popolazioni di cimice asiatica nei principali areali frutticoli veneti.

Particolare attenzione sarà riservata proprio al Trissolcus japonicus, antagonista naturale che depone le proprie uova all’interno di quelle della cimice asiatica, impedendone lo sviluppo. Il suo rilascio in Veneto è iniziato nel 2020, nell’ambito del Piano regionale per il contrasto agli insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura, e si è concluso nel 2023. Le attività hanno favorito l’insediamento del parassitoide negli areali interessati, contribuendo al controllo biologico del fitofago.



I dati di questa nuova indagine saranno raccolti attraverso rilievi periodici con trappole a feromoni nei principali territori frutticoli e confluiranno in una piattaforma informatica che consentirà di visualizzare gli andamenti delle catture in tempo reale, elaborare mappe e grafici e fornire indicazioni utili alla programmazione degli interventi fitosanitari. È inoltre previsto lo studio di metodi di controllo alternativi agli insetticidi di sintesi.

Il progetto si inserisce nel percorso avviato dalla Regione nel 2020 con il Piano triennale di contrasto agli insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura e proseguito negli anni successivi. “L’Università di Padova ha maturato un’esperienza importante nell’allevamento, nel rilascio e nel monitoraggio del parassitoide – dichiara Bond -, partecipando anche al confronto tecnico-scientifico nazionale. Vogliamo utilizzare questa competenza per capire quanto il controllo biologico stia funzionando, dove sia necessario rafforzarlo e quali ulteriori strumenti possano essere messi a disposizione delle aziende agricole”.