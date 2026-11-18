Venezia, 18 novembre 2026

“Altri 4,1 milioni di euro per sostenere i Comuni veneti e finanziare 46 nuovi interventi di messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento del patrimonio pubblico. Con questo secondo riparto scorriamo la graduatoria delle domande ammissibili rimaste escluse per esaurimento delle risorse, consentendo ad altre amministrazioni di realizzare opere per complessivi 9,76 milioni di euro. Il contributo regionale sale così a circa 9,55 milioni di euro, attivando investimenti per oltre 22,5 milioni sul territorio”.

Lo dichiara l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Diego Ruzza, con riferimento all’approvazione da parte della Giunta regionale del secondo riparto dei contributi destinati alla realizzazione di opere di particolare necessità, interesse o urgenza, come previsto dalla L.R. 27/2003. Secondo il bando, scaduto lo scorso settembre, il contributo regionale copre il 50% della spesa ammissibile, con un minimo di 50.000 e un massimo di 200.000 euro, per interventi di importo compreso tra 100.000 e 1.000.000 di euro.

“Le risorse interessano tutte le province venete: 904 mila euro a Vicenza, 815 mila a Verona, 759 mila a Treviso, 744 mila a Padova, 405 mila a Venezia, 280 mila a Belluno e 192 mila a Rovigo – precisa Ruzza –. Gli interventi riguardano edifici scolastici, asili nido, ponti, sedi comunali e infrastrutture pubbliche. Le 213 domande presentate dai Comuni, 208 delle quali ammissibili, testimoniano una necessità diffusa di risorse per mantenere sicuro, funzionale ed efficiente il patrimonio pubblico. Abbiamo scelto di non fermarci al primo riparto, ma di mettere a disposizione ulteriori fondi per dare risposte efficaci al maggior numero possibile di amministrazioni. È un impegno che si traduce in opere, sicurezza e servizi migliori per le comunità, nel segno della collaborazione tra Regione e Comuni e del principio di sussidiarietà”.

In allegato l’elenco degli ulteriori 46 interventi finanziati, suddivisi per provincia: https://drive.google.com/drive/folders/1w4vnuhlpjnY3XF_QCAJbS2KVGqdipFL1?usp=drive_link.