Nell’ambito della prima edizione di REMODULA Expo Italia, alla Fiera di Rimini, si è svolta la tavola rotonda “La città possibile. Nuove regole per investire, innovare e trasformare le città di medie dimensioni”, promossa con il contributo di PPAN, strategic partner della manifestazione, che ha portato al confronto le esperienze delle pubbliche amministrazioni per mettere in relazione le strategie urbane con le competenze e le capacità di investimento della filiera delle costruzioni.

Moderato da Paola Pierotti, co-founder di PPAN, il panel ha visto la partecipazione di Barbara Bissoli, vicesindaca e assessora alla Pianificazione urbanistica del Comune di Verona, Michela Tiboni, assessora alla Rigenerazione urbana e alla Pianificazione urbanistica del Comune di Brescia, Adriana Fantini, assessora all’Urbanistica del Comune di Piacenza, e dell’assessora Valentina Ridolfi con delega all’Urbanistica nel Comune di Rimini.

Al centro del confronto il ruolo della pianificazione urbanistica come strumento per orientare gli investimenti, favorire la rigenerazione del patrimonio esistente e costruire nuove forme di collaborazione pubblico-privato capaci di generare valore per le comunità.

Barbara Bissoli ha illustrato il percorso di revisione del Piano di assetto del territorio (PAT) di Verona, avviato dall’amministrazione nel 2022 per superare una pianificazione ancora legata a logiche espansive. Il nuovo strumento, il cui documento preliminare è stato approvato nel dicembre 2024, punta sulla rigenerazione urbana all’interno dell’impronta urbanizzata, sul contenimento del consumo di suolo e sull’integrazione tra politiche urbanistiche, transizione ecologica e diritto all’abitare.

Particolare attenzione è stata dedicata all’edilizia residenziale sociale, con la previsione di una quota minima obbligatoria negli ambiti di rigenerazione, destinata alla locazione con vincolo sociale di almeno vent’anni, per rispondere ai bisogni della cosiddetta fascia grigia, esclusa sia dall’edilizia residenziale pubblica sia dal mercato libero.

Bissoli ha inoltre evidenziato la necessità di accompagnare l’evoluzione delle regole urbanistiche con una maggiore specializzazione delle imprese e dei professionisti. L’introduzione di requisiti legati alle prestazioni ambientali ed ecosistemiche degli interventi richiede infatti un cambiamento culturale e operativo della filiera, chiamata a interpretare la rigenerazione non soltanto come trasformazione edilizia, ma anche come occasione di miglioramento ambientale e sociale.

Un percorso che, come emerso dal confronto, richiede collaborazione tra assessorati, dialogo con gli operatori e capacità di conciliare gli obiettivi pubblici con la sostenibilità economica degli interventi.