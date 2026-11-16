Mercoledì 18 novembre a Palazzo Barbieri si firma il Protocollo operativo territoriale. Comune, Sportello Antiusura, OCC e Fondazione Tovini formano una rete per far emergere i debiti nascosti delle famiglie e promuovere l’educazione finanziaria.

Nel 2025 in Italia si sono giocati in modo legale 165 miliardi di euro, contro i 156 dell’anno prima. È più di sei volte la legge di bilancio 2027, che vale 26 miliardi, e più dell’intero Fondo sanitario nazionale 2026, che vale 149 miliardi. Nel comune di Verona il volume del gioco raggiunge 534 milioni di euro, in provincia circa 1 miliardo. A Verona, diversamente che nel resto del Paese prevale ancora il gioco fisico su quello online.

Il Comune di Verona risponde con un Protocollo operativo territoriale per la prevenzione, l’emersione e l’accompagnamento alle procedure di sovraindebitamento. Il Protocollo sarà firmato mercoledì 18 novembre 2026 durante il convegno “Gioco d’azzardo e sovraindebitamento. Il ruolo delle Amministrazioni Locali”. Il convegno si tiene dalle 16 alle 18 nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri ed è promosso dal Comune con Avviso Pubblico e Federconsumatori Verona APS.

Un problema sociale che arriva sul tavolo del Comune

Il gioco d’azzardo è spesso all’origine dei debiti delle famiglie, ma non è l’unica causa. Sempre più persone si indebitano perché non sanno gestire il proprio bilancio familiare. Prima chiedono un prestito in banca, poi si rivolgono alle finanziarie e alla fine possono finire nelle mani degli usurai. Molte di queste situazioni restano nascoste per vergogna, finché diventano drammatiche.

“Le cifre parlano chiaro”, dichiara l’assessore al Bilancio Michele Bertucco. “In città il gioco d’azzardo muove 534 milioni di euro. La spesa corrente del Comune di Verona è di 334 milioni e quella per il sociale di circa 69 milioni. Il gioco supera quindi l’intera spesa corrente del Comune. E stiamo parlando solo del gioco legale: c’è poi il gioco illegale, di cui non conosciamo le dimensioni ma che è sicuramente molto esteso. Quando una famiglia o una persona è in difficoltà economica si rivolge ai servizi sociali. Per il Comune questo significa trovare nuove risorse e dare risposte, anche attraverso gli assistenti sociali. Il Protocollo ci aiuterà a contrastare il fenomeno e a tenere sotto controllo i suoi effetti sociali. Ringrazio ancora l’assessora Stefania Zivelonghi che si è impegnata a guidare l’approfondimento del fenomeno e grazie al contributo di Avviso pubblico, rappresentato dal suo Coordinatore, Pier Paolo Romani”.

Una rete stabile, non interventi sporadici

“Le situazioni economiche critiche delle famiglie sono in aumento”, spiega l’assessora alla Legalità e Trasparenza Stefania Zivelonghi. “Il gioco d’azzardo spesso ne è la causa. Altre volte chi attraversa altre crisi lo vede come una via d’uscita. Ma il gioco non è una soluzione: aggrava il problema e diventa dipendenza. In città c’erano già realtà che lavoravano su questo, come gli OCC, la Fondazione Tovini e lo Sportello Antiusura del Comune. Partiamo con alcuni di loro, disponibili ad ampliare la rete. Con il Protocollo mettiamo a sistema queste energie e costruiamo una rete territoriale stabile, non il frutto di accordi occasionali. Chi è in difficoltà fatica a chiedere aiuto. Vogliamo intercettare queste situazioni prima che si aggravino al punto di spingere le persone verso l’usura. Ringrazio tutti i sottoscrittori: ognuno ha contribuito a scrivere il testo e hanno già cominciato a lavorare insieme.”