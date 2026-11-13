Consiglio comunale, illustrati gli obiettivi di una variante al piano degli interventi per recepire ambiti di rigenerazione urbana con le regole del nuovo Pat Itiner

Votata la delibera sull’Imposta di Soggiorno che rimane invariata rispetto allo scorso anno, esenti gli studenti dell’Università che alloggiano negli studentati

In vista dell’adozione del nuovo PAT, arriva in Consiglio Comunale una delibera sulla rigenerazione urbana che tiene conto delle nuove performance ecologiche, dei nuovi indici di transizione ecologica e, per le aree superiori a 5.000 mq, delle quote obbligatorie di edilizia residenziale sociale (ERS) che saranno introdotte con il nuovo PAT. Il Sindaco Damiano Tommasi ha presentato il documento che avvia l’iter di variante urbanistica per recepire nel Piano degli Interventi ambiti di rigenerazione all’interno dell’’Impronta’ della città esistente. Come previsto dalla LR n. 11/2004, il Consiglio comunale ha preso atto del cd. documento del Sindaco con la delibera 98/2026 (20 voti favorevoli e 7 contrari).

Il documento al voto oggi riguarda la possibilità di anticipare la pianificazione di alcune aree della città individuate come prioritarie per la rigenerazione urbana dal nuovo Piano di assetto del territorio (PAT), edificate e in disuso, e in alcuni casi caratterizzate da situazioni di degrado.

“L’obiettivo è promuovere interventi innovativi di rigenerazione urbana sostenibile, fondati su criteri di qualità urbanistica, performance ambientali e che vanno nel senso di assicurare quote di abitare sociale”. – ha spiegato il Primo Cittadino ricordando che il nuovo Pat è passato all’esame delle Circoscrizioni e, che acquisiti i pareri specialistici, sarà sottoposto al vaglio del Consiglio comunale per l’adozione.

“Grazie alle sollecitazioni e istanze provenienti dal territorio, il documento in esame rappresenta il primo passo per consentire ai soggetti attuatori di presentare proposte di intervento, anticipando l’applicazione di alcuni criteri e strumenti previsti dal nuovo PAT. – ha aggiunto Tommasi – Tra questi figurano i nuovi parametri perequativi, gli indici ecologico-ambientali, la riserva di aree da destinare all’ERS (Edilizia residenziale sociale) e alle infrastrutture per l’abitare sociale (IAS), oltre ai processi partecipativi che il nuovo PAT richiede.

Il documento oggi presentato prelude dunque una variante al Piano degli Interventi, che consentirà già nei prossimi mesi ai soggetti privati di perfezionare proposte di rigenerazione urbana secondo le nuove regole della sostenibilità ambientale e sociale”.

L’Oratorio San Giorgetto è stato concesso in uso gratuito al Conservatorio Statale di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco con la delibera 105/2026, approvata con 21 voti favorevoli, 2 contrari e 10 astenuti: la concessione è di 19 anni, il Comune potrà utilizzarlo per l’organizzazione di eventi per 30 giornate l’anno senza alcun onere.

“Con la delibera in discussione, – ha esordito la vicesindaca con delega ai Beni Culturali, Barbara Bissoli illustrando la delibera – chiediamo al Consiglio comunale di esprimere parere favorevole al rilascio della concessione in uso gratuito della Chiesa sconsacrata di San Pietro Martire, nota come Oratorio San Giorgetto, al Conservatorio Statale di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco” di Verona per la durata di anni 19 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con onere a carico del Conservatorio della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, nonché di tutti gli altri oneri e connessi alla detenzione dell’edificio, con particolare riferimento alle utenze.

Ricordo che il Conservatorio, istituzione di alta formazione musicale che prepara musicisti professionisti, ha la propria principale sede nel Palazzo Giuliari, adiacente all’Oratorio San Giorgetto, e offre corsi accademici di primo e secondo livello, masterclass, attività orchestrali e corali, oltre a una ricca programmazione di concerti e iniziative culturali aperte al pubblico.

L’Oratorio San Giorgetto, con superficie di mq 169,40, è di proprietà del Comune di Verona dal 1807 ed è situato nel cuore della città antica a confine con l’ex-convento che dal 1952 ospita il Conservatorio Statale di Musica. Il sito ospita tra l’altro l’importante Arca di Guglielmo di Castelbarco, un significativo esempio di gotico veronese di notevole pregio storico-artistico, che ha ispirato persino John Ruskin, scrittore e poeta britannico”.

L’edificio, a suo tempo assegnato alla Direzione Musei è chiuso al pubblico dal 2017 a causa di criticità strutturali.

Grazie ad un bando del Ministero dell’Università e Ricerca, che inserisce le istituzioni Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM, equipollenti all’Università nel campo delle arti, della musica e del design), di cui il Conservatorio Statale di Musica Dall’Abaco di Verona fa parte, tra i destinatari di fondi ministeriali per sedi e spazi destinati all’attività è nata l’opportunità della riapertura dell’Oratorio di San Giorgetto.

“L’accesso ai fondi ministeriali fino a un massimo di € 1.000.000, – ha spiegato la Vice Sindaca Bissoli – richiede che il Comune proprietario garantisca all’istituzione AFAM la disponibilità del bene in concessione gratuita per almeno 19 anni.

Nell’aprile 2024, il Conservatorio ha ottenuto il finanziamento di € 977.823,00 per interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’Oratorio di S. Giorgetto, a fronte dell’impegno del Comune assicurato sin dall’aprile 2023.

Il progetto del Conservatorio prevede la realizzazione di uno spazio da destinare ad attività musicali, restituendo il monumento alla sua configurazione originale con il recupero anche del cortile promiscuo. L’intervento del Conservatorio sarà eseguito dopo il completamento di un altro intervento riguardante l’Oratorio di S. Giorgetto, che sarà realizzato a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, già approvato dalla Giunta comunale. La Soprintendenza ha ottenuto infatti un finanziamento di euro 760.000,00 per interventi di prevenzione del rischio sismico, di riduzione della vulnerabilità, e di restauro dell’Oratorio stesso.

Il progetto presentato dal Conservatorio Statale di Musica Dall’Abaco di Verona rappresenta, congiuntamente all’intervento a cura della Soprintendenza, un’opportunità imperdibile di conservazione e di valorizzazione del patrimonio monumentale del Comune, nonché di adeguamento dell’edificio in discussione alla normativa in materia di sicurezza e vulnerabilità antisismica.

Il Comune di Verona – si è avviata a concludere la Vicesindaca Bissoli – nel concedere il bene al Conservatorio per 19 anni si riserva la possibilità di utilizzare tale luogo, nel corso della concessione, per propri eventi od iniziative per un numero di 30 giornate l’anno, senza alcun onere o spesa a carico dell’Ente comunale, concordando preventivamente il calendario con il Conservatorio.

Nel contempo, il Conservatorio conseguirà in via preventiva rispetto all’effettivo avvio dei lavori sull’edificio, che avverrà a seguito del completamento e del collaudo dei lavori a carico della Soprintendenza, il formale titolo di godimento dell’immobile, al fine di poter procedere all’affidamento dei servizi di progettazione, all’esecuzione delle indagini preliminari, all’ottenimento delle autorizzazioni prescritte e all’espletamento di tutte le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva e al tempestivo avvio dei lavori”.

Il consigliere comunale Pietro Trincanato ha annunciato il voto favorevole del gruppo di Traguardi e “auspico che sia un voto condiviso da tutta l’aula, perché questa delibera – ha detto – risponde all’esigenza di un’istituzione importante della nostra città come il Conservatorio e offre al tempo stesso un’occasione di recupero e valorizzazione di un nostro bene. È un caso esemplare: quando il Comune sceglie di conservare la proprietà dei beni di pregio, anziché alienarli, e li mette a disposizione di progetti che reperiscono le risorse per restaurarli e li restituiscono in condizioni migliori, fa l’uso ideale del patrimonio pubblico. Per troppo tempo questa città ha considerato il patrimonio monumentale un peso o un salvadanaio da rompere alla prima occasione; questa deve essere invece la strada da seguire. Ringrazio la Vice Sindaca e gli uffici del Patrimonio per il lavoro svolto”.

La Variante n. 59 (approvata con la delibera 99/2026, voti favorevoli 20 e 9 astenuti) introduce nelle Norme Tecniche Operative (NTO) del Piano degli Interventi (PI) l’art. 31 bis, rubricato “Riduzione del rischio sismico”, con il quale viene recepito nella strumentazione urbanistica comunale lo studio di Microzonazione Sismica (MS) di 3° livello che indica i vari scenari di pericolosità sismica del territorio di Verona, in ragione del fatto che la Regione Veneto ha individuato Verona come Zona sismica 2 e cioè a medio-alta sismicità; detto studio era già stato trasmesso al Genio Civile di Verona sin dal gennaio del 2023 e preso a riferimento per il rilascio dei pareri vincolanti della Regione Veneto sugli strumenti urbanistici attuativi.

“Con il Documento del Sindaco di cui ha preso atto il Consiglio comunale – ha spiegato la Vicesindaca Barbara Bissoli – con deliberazione del settembre 2023 si è ritenuto necessario recepire detto studio nel Piano degli Interventi per fornire informazioni utili alla pianificazione urbanistica attuativa e per indirizzare la progettazione di interventi e opere ed è stata avviata una fase partecipativa e di concertazione, nella quale sono state presentate osservazioni e proposte collaborative, puntualmente controdedotte.

Dopo l’adozione con la deliberazione consiliare n. 41 del 23 luglio 2026, a seguito dell’avvenuto deposito e pubblicazione della Variante n. 59 non sono pervenute osservazioni.

L’articolo 31 bis ha l’obiettivo di garantire un’adeguata progettazione sismica degli interventi andando a differenziare il tipo di risposta sismica locale in funzione delle diverse aree identificate nella carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), allegata allo studio di Microzonazione Sismica. La Variante normativa in discussione persegue l’obiettivo di pianificazioni urbanistiche e di progettazioni assistite da una stima accurata della pericolosità sismica locale al fine di promuovere un’effettiva ed elevata riduzione del rischio sul territorio comunale”.

Nello specifico, la normativa tecnica, integrata nello studio di Microzonazione Sismica, fornisce ai professionisti del settore un presidio tecnico-scientifico di avanzata concezione. Tale strumento supera i limiti dei tradizionali approcci semplificati, consentendo una quantificazione puntuale dell’azione e della sollecitazione sismica attesa, da applicare direttamente nella fase di pianificazione o di progettazione di nuove opere o negli interventi di adeguamento e miglioramento sismico dell’edificato esistente.

“L’obiettivo prioritario resta quello di elevare – riprende la Vicesindaca Bissoli- gli standard di sicurezza delle strutture a fondamentale tutela della vita umana, promuovendo al contempo una cultura della pianificazione e progettazione antisismica consapevole, moderna ed economicamente efficiente.

Tra i primari compiti affidati al Comune nell’ambito della gestione del territorio e della tutela ambientale rientra prioritariamente la pianificazione e la programmazione di strumenti strategici orientati alla mitigazione dei rischi naturali e antropici. Tali azioni sono finalizzate a promuovere trasformazioni territoriali virtuose, capaci di garantire una migliore qualità della vita per la cittadinanza e una sostenibilità ambientale duratura.

I rischi di origine naturale possono essere efficacemente contenuti attraverso un’incisiva azione di prevenzione, fondata su una corretta e consapevole pianificazione e progettazione antisismica delle opere infrastrutturali ed edilizie.

Operare secondo la logica della prevenzione – conclude la Vicesindaca Bissoli – significa definire e attuare un quadro organico di norme tecniche, linee guida e protocolli operativo-educativi, volto alla gestione integrata dei rischi e al contenimento dei costi sociali che altrimenti, in caso di evento sismico, gravano sulla comunità”.

La delibera 101/2026 di modifica di alcuni articoli del Regolamento dell’imposta di soggiorno è stata approvata con 20 voti favorevoli e 10 astenuti. Nell’illustrazione l’assessore al Bilancio, Michele Bertucco, ha confermato che “non ci saranno aumenti dell’imposta di soggiorno nel comune di Verona, che rimarrà quindi invariata rispetto agli anni passati. Le modifiche al regolamento chiariscono che gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Verona e alloggiati in studentati non pagano l’imposta di soggiorno. Viene poi eliminata tutta la parte che era stata inserita in occasione delle Olimpiadi: poiché l’evento olimpico si è ormai concluso, il testo va ripulito per evitare qualsiasi confusione.

Sono stati inoltre tolti alcuni passaggi di carattere normativo in cui si parlava di “tourist tax”, e si riporta la definizione corretta di imposta di soggiorno. Un passaggio molto atteso da tutti gli operatori del settore turistico riguarda l’interpretazione data dall’ordinanza della Corte dei conti, che ha chiarito come i gestori delle strutture che riscuotono l’imposta di soggiorno non siano agenti contabili nella gestione di cassa e non debbano quindi rendicontare sotto il profilo pubblico.

Era una norma attesa perché il tema era stato più volte oggetto di confronto con le categorie, che dovevano formalmente rapportarsi con il Comune per poter svolgere questo ruolo, con complicazioni anche nella gestione stessa dell’adempimento. Altre disposizioni derivano infine da modifiche del diritto tributario e aggiornano le previsioni già presenti. Si tratta, in sostanza, di un regolamento che dovrebbe facilitare ulteriormente il pagamento dell’imposta di soggiorno e chiarire i dubbi emersi nel corso del tempo”.

Il consigliere comunale Pietro Trincanato, del gruppo Traguardi, ha presentato una proposta di deliberazione, la 107/2026 approvata con 20 voti favorevoli e 13 astenuti – per adeguare il regolamento della Consulta comunale per l’Agricoltura al regolamento quadro sulle consulte, approvato dal Consiglio nel 2022. L’adeguamento non era mai stato fatto, ed era necessario per rendere la Consulta in condizione di operare in piena legittimità.

“Un passaggio doppiamente necessario – ha detto Trincanato – alla luce del fatto che la Consulta, su iniziativa del suo Presidente, sta già lavorando sul regolamento comunale sui prodotti fitosanitari, che sarà presto chiamata ad approvare con un parere che deve poggiare su regole certe.

Le modifiche sono eminentemente tecniche: composizione approvata con decreto del Sindaco, divieto di far parte di più consulte, adesione aperta a istituzioni, ordini e collegi professionali, Presidente e Vicepresidente eletti dall’assemblea con mandato di due anni, convocazione con quindici giorni di preavviso e seconda convocazione, verbali trasmessi entro cinque giorni e pubblicati sul sito, scioglimento da parte del Consiglio se la Consulta non si riunisce almeno due volte l’anno”.

Domande di attualità.

La consigliera comunale Maria Fiore Adami ha presentato una domanda di attualità sulla 25ª Verona Run Marathon: il divieto di accesso ai veicoli in Via San Michele, dalle 6.45 alle 14.15 (con riapertura legata al passaggio degli ultimi concorrenti), rischia di ripetere le criticità dello scorso anno per la Casa Circondariale.Personale di Polizia Penitenziaria, sanitario e civile non ha potuto raggiungere liberamente il posto di lavoro e ha dovuto parcheggiare a grande distanza, con ritardi in servizio. La segnaletica indica solo genericamente una “viabilità modificata” e i dettagli sono consultabili solo tramite QR code.

Si è chiesto all’assessore competente se siano state adottate misure concrete per evitare che si ripeta quanto accaduto l’anno scorso.

Il Sindaco Damiano Tommasi ha risposto che “l’organizzazione della Verona Marathon ha già preso contatti con la direzione della Casa circondariale e ha previsto la disponibilità di minibus per garantire il trasferimento, sia all’andata sia al ritorno, del personale in servizio e degli eventuali visitatori, con particolare attenzione ai lavoratori impegnati nei cambi turno.

L’organizzazione è in attesa di ricevere dalla Direzione del carcere il numero esatto delle persone interessate e gli orari dei cambi turno, in particolare nella fascia compresa tra le 8 e le 14. La criticità, già emersa in occasione dell’edizione dello scorso anno, sarà quindi affrontata attraverso un servizio di navette dedicate: i lavoratori potranno lasciare le auto nel parcheggio individuato in prossimità dell’uscita di Montorio – Ponte Florio e raggiungere la Casa circondariale con i minibus messi a disposizione dall’organizzazione, che garantiranno anche il percorso inverso”.

La domanda di attualità di Patrizia Bisinella di Fare ha riguardato i ripetuti episodi di degrado nella zona di Veronetta e Porta Vescovo, finiti anche alla ribalta della cronaca nazionale. Al centro dell’interrogazione l’attività della FEVOSS, impegnata da decenni nel recupero e reinserimento sociale e recentemente trasferita nell’ex scuola Vincenti. Ha chiesto al Comune quando termineranno i lavori di ripristino dell’edificio, attualmente in condizioni precarie per volontari e assistiti. E’ stata inoltre sollecitata la firma del contratto di concessione dell’immobile alla FEVOSS, per regolarizzare la presenza dell’associazione

“Anticipo che si è trattato e si tratta di un’operazione di una certa complessità, – ha risposto la vicesindaca Barbara Bissoli – che mira a salvaguardare il tessuto associativo operante nel Quartiere di Veronetta e, in particolare, le attività associative già presenti presso l’ex caserma Principe Amedeo di cui l’amministrazione comunale riconosce la rilevanza sociale.

La situazione in essere non presenta alcuna precarietà, né incertezza; occorre solo che tutti i soggetti coinvolti abbiano la pazienza necessaria per rapportarsi con una pubblica amministrazione, tenuta ad operare nel rispetto del principio di legalità, fermo il massimo impegno degli uffici coinvolti, che colgo l’occasione di ringraziare ancora un volta.

Nel dicembre 2024, l’edificio in via Luigi Luzzatti, n. 2, per molti anni adibito a sede della scuola materna “Maria Vincenti” ha cessato la propria destinazione scolastica con conseguente disponibilità per l’amministrazione comunale di disporne per diversi utilizzi. Trattasi di un immobile costituito da: un piano terra avente una superficie di circa mq. 560; una terrazza/porticato di mq. 290 circa; uno scantinato (ad uso magazzino/deposito) di mq. 126. Il tutto completato da spazi esterni di pertinenza per mq. 1.380.

Nel febbraio 2025, l’Associazione FEVOSS Verona S. Toscana Odv (di seguito FEVOSS Verona) ha manifestato il proprio interesse per l’utilizzo dell’immobile in questione, al fine di proseguire le attività svolte da tempo presso l’ex caserma Principe Eugenio, in via S. Toscana, di proprietà della Fondazione Cariverona, non avendone più la disponibilità. Presso l’ex caserma Principe Eugenio, FEVOSS Verona, in virtù di apposite convenzioni stipulate con il Comune a partire dal 15 marzo 2010 ha gestito il Centro Anziani di Santa Toscana. Tali convenzioni costituiscono uno degli strumenti per la gestione dei Centri di Comunità del Comune di Verona da parte degli ETS, tra i quali appunto FEVOSS Verona.

A seguito di consultazioni tra Uffici/Direzioni interessate, la Direzione Patrimonio, in accordo con la Circoscrizione 1^, ha assegnato alla Direzione Affari Generali Decentramento, l’intero edificio ex Scuola Vincenti al fine dell’attivazione del Centro di Comunità prima condotto presso l’ex Caserma Principe Eugenio. La Giunta con propria Delibera n. 233 del 17 marzo 2026 ha disposto, quindi, l’assegnazione dell’immobile in oggetto alla gestione diretta della Circoscrizione 1^. L’assegnazione descritta costituisce presupposto per lo svolgimento delle attività del Centro di Comunità, servizio di competenza della Direzione Servizi Sociali del Comune, che ne ha affidato la gestione, appunto, a FEVOSS Verona.

Tale strumento non costituisce presupposto per l’utilizzo in uso esclusivo da parte della stessa FEVOSS Verona come sede e per le altre attività non rientranti nel Centro di Comunità. A tal fine, non appena i lavori di manutenzione dell’edificio realizzati dal Comune per adattarlo alle esigenze di utilizzo di FEVOSS Verona saranno definiti con le relative certificazioni, sarà necessario rilasciare per i locali non destinati al Centro di Comunità una concessione in uso esclusivo, secondo il Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Verona.

Nel mese di ottobre 2026, la 1^ Circoscrizione ha comunicato di aver definitivamente individuato, in accordo con la Direzione Servizi Sociali e la stessa FEVOSS Verona, gli spazi da considerare effettivamente destinati alla realizzazione del Centro di Comunità ed alle relative attività (circa la metà della superficie complessiva dell’immobile), chiedendo alla Direzione Patrimonio di riprendere in consegna i rimanenti spazi dell’immobile al fine di destinare gli stessi, mediante concessioni in uso esclusivo.

Non appena le associazioni già presenti presso la ex Caserma Principe Amedeo (Fevoss Verona S. Toscana Odv, Federazione FEVOSS Odv, Peter Pan dona una speranza Odv) presenteranno le necessarie istanze di concessione, la Direzione Patrimonio avvierà la relativa istruttoria.

Per quanto riguarda i lavori di adeguamento funzionale dell’edificio dell’ex scuola Vincenti per offrire spazi adeguati ad associazioni che operano nel settore socio-sanitario e che svolgono funzioni di supporto e assistenza a beneficio della comunità, Fondazione Cariverona ha realizzato a sua cura e spese opere per circa € 135.000.000,00 (Iva inclusa) in base al progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 993 del 3 ottobre 2025 unitamente allo schema di convenzione ai sensi dell’art. 56, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023). I lavori, consistenti principalmente nell’adeguamento di tre servizi igienici per adulti, nell’ampliamento dell’accesso carraio e nel nuovo impianto di climatizzazione, si sono conclusi nel marzo 2026.

Non appena possibile, più di recente sono stati realizzati a cura della Direzione Edilizia Pubblica e quindi a spese dell’amministrazione comunale gli ulteriori lavori di manutenzione generale dell’edificio e per trasformare ulteriori due blocchi bagni per infanti in servizi per adulti e per realizzare il cablaggio di 32 postazioni di lavoro, cosi come richiesto da FEVOSS Verona, il tutto per un valore di circa € 115.000,00 (IVA inclusa).

Anche i lavori e gli impianti sono dunque conclusi e siamo in attesa delle relative certificazioni.

Comunicazioni.

La consigliera Maria Fiore Adami di Fratelli d’Italia è intervenuta sugli allarmi bomba nelle scuole: “Da insegnante di sostegno, esprimo solidarietà a docenti, dirigenti e personale scolastico per la professionalità dimostrata nella gestione degli allarmi. Questi episodi non devono compromettere il clima di fiducia tra scuola, famiglie e istituzioni né coinvolgere i bambini in situazioni di paura. Dobbiamo rispondere alle intimidazioni con responsabilità, vicinanza e tutela della comunità educante”.

“Per il secondo giorno consecutivo Verona è interessata da un allarme bomba, – ha aggiunto la consigliera Anna Bertaia della Lista Tosi – dopo le minacce che nei giorni scorsi hanno già seminato paura tra gli studenti. Esprimo il mio plauso alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e al personale scolastico per la gestione dell’emergenza, ma ritengo incomprensibile il silenzio del sindaco. Le famiglie e i cittadini hanno bisogno di rassicurazioni, di una presa di posizione chiara e della condanna di questi episodi”.

Il consigliere di Forza Italia, Luigi Pisa ritorna per la quarta volta sul tema del problema della viabilità a Ponte Catena, “dove la situazione resta critica nonostante le rassicurazioni sulla regolazione del semaforo. Chiedo di rispettare i tempi dei lavori, previsti per fine novembre, e di garantire nel frattempo la presenza di un agente della Polizia locale per regolare il traffico.

Il Consigliere del Pd Fabio Segattini è intervenuto sul caso del Consorzio Zai: “Contesto il provvedimento del Governo che, a mio avviso, sottrae a Verona e al Veneto importanti prerogative urbanistiche, limitando la capacità degli enti locali di decidere sul proprio territorio. È contraddittorio che chi rivendica da sempre l’autonomia dei Veneti sostenga misure che riducono il ruolo e le risorse di Comuni e Regioni. Chiedo alla Lega e ai suoi rappresentanti di dimostrare concretamente la propria vicinanza alle autonomie locali, anziché anteporre gli equilibri politici agli interessi dei territori”.