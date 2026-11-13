Diabete tipo 1, a Verona è già cominciata la nuova era della cura

In Aoui trattato il primo bambino in Italia con il farmaco che rallenta l’esordio della malattia. Fra i primi anche per gli adulti

Verona, 13 novembre 2026

Il futuro della Diabetologia è già partito. Per il diabete tipo 1, malattia in aumento in tutto il mondo tra bambini e adulti, c’è una nuova parola inaspettata: prevenzione.

Con un semplice prelievo le persone possono garantirsi alcuni anni liberi da malattia e una migliore gestione successiva, in Azienda ospedaliera universitaria integrata è già possibile farlo. E’ un approccio all’avanguardia adottato dalle due unità Uoc Pediatria B diretta dal prof. Claudio Maffeis (docente di Pediatria generale e specialistica Univr), e Uoc Endocrinologia Diabetologia e Malattie del metabolismo diretta dal prof. Riccardo Bonadonna (docente di Endocrinologia Univr) e presidente Società italiana Diabetologia SID.

Diabete tipo 1. E’ una malattia autoimmune in aumento, che ad oggi comporta una perdita di aspettativa di vita di circa 10-12 anni. È causata da una reazione del sistema immunitario che attacca e distrugge le cellule beta del pancreas, responsabili della produzione di insulina. Se quest’ultima viene a mancare, si manifesta la malattia. Il 50-60% circa delle persone affette, sviluppa il diabete tipo 1 in età pediatrica, il resto lo sviluppa dopo i 18 anni e fino ai 60. in Italia si stimano circa 300 mila persone con diabete tipo 1.

La genetica è un fattore predisponente importante. I familiari di primo grado di un paziente hanno un rischio maggiore di circa 10 volte rispetto alla popolazione generale. L’incidenza del diabete tipo 1 e la prevalenza sono in aumento da circa 40 anni, anche in persone senza familiarità. Le cause che determinano la comparsa del diabete tipo 1 rimangono ancora non pienamente note. I sintomi d’esordio del diabete 1 sono: aumento della sete, si urina di più, calo di peso, stanchezza. Sintomi presenti sia nel bambino sia nell’adulto, possono risultare vaghi ed essere sottostimati. Per questo motivo uno dei rischi è proprio la ritardata diagnosi, che comporta complicanze acute di cui la più grave è la chetoacidosi diabetica, che se non viene trattata tempestivamente e correttamente può portare anche a morte.

Prevenzione. Quello a cui si sta assistendo nella Diabetologia contemporanea è un vero e proprio cambio di prospettiva. Oggi sappiamo che il processo che porta alla malattia è lungo e viene diviso in 3 stadi. Allo stadio 1 nel sangue del paziente sono presenti dei marcatori, cioè degli anticorpi, in assenza di sintomi. Allo stadio 2 si cominciano ad avere alterazioni della glicemia. Allo stadio 3 avviene la manifestazione dei sintomi della malattia, che consegue alla distruzione di circa il 90% delle betacellule che producono l’insulina. Fino a qualche tempo fa la malattia era considerata solo in quello che oggi è lo stadio 3. Ora invece la possibilità di individuare i marcatori allo stadio 1 e 2, ben prima dell’esordio, permette di intervenire prima e in maniera adeguata, con un farmaco (Teplizumab) che rallenta il manifestarsi della malattia di 2/5 anni. Oltre a guadagnare tempo privo di malattia, con i benefici che comporta, il decorso del diabete sarà anche migliore. Per questo il ruolo dello screening è fondamentale.

Cosa si fa in Aoui. L’Azienda ospedaliera è stata la prima in Italia a usare questo nuovo farmaco su un paziente pediatrico e tra i primi per i pazienti adulti. Inoltre ha il primato, nel contesto regionale e nazionale, con due unità operative, per il bambino e l’adulto, in totale collaborazione tra loro. Entrambe hanno équipe formate secondo le linee guida internazionali con anche la presenza di uno psicologo dedicato per Uoc (quella del prof. Bonadonna per adulti è la l’unica in Italia ad averlo strutturato). Sia nella Pediatria B che nell’Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del metabolismo è già attivo da anni il programma di screening dei familiari di pazienti con la patologia. La novità è che ora si interviene con immunoterapie, già allo stadio 2. Il farmaco è stato somministrato (per uso compassionevole) per la prima volta nel 2025 dalla Pediatria B mentre per la Diabetologia dell’adulto ad agosto di quest’anno. Entrambi i reparti per le loro caratteristiche sono stati inclusi nella rete europea Innodia dei centri clinici dove si possono condurre trials per il diabete tipo 1.

Fra i primi in Italia con nuovo farmaco

Uoc Pediatria B sin dal 1993 fa screening per il diabete 1 sui parenti di primo grado di bambini e adolescenti affetti. Solo negli ultimi 5 anni è stato eseguito lo screening su 370 soggetti (familiari) e circa 50 sono risultati positivi agli anticorpi. Lo screening viene inoltre effettuato con regolarità in altri bambini e adolescenti a rischio in quanto affetti da celiachia, tiroidite autoimmune e vitiligine con l’individuazione di ulteriori 20 soggetti con positività anticorpale, tra i 250 bambini screenati con queste patologie. In questo caso il bambino è stato inserito in un percorso strutturato con un ambulatorio dedicato, dove viene curato anche l’ambito psicologico e seguito uno specifico follow-up. Quando è stata riscontrata anche alterazione della glicemia (stadio 2), è stato proposto un trattamento immunoterapeutico. Lo scorso anno questo trattamento è stato somministrato per la prima volta in Italia ad un bambino e ad ora sono 7 i pazienti trattati.

Uoc Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del metabolismo da 2 anni porta avanti il programma di screening nei familiari dell’adulto. Su 86 adulti screenati, 15 erano positivi e, dall’arrivo della terapia con il farmaco Teplizumab, 3 i trattati. Anche per l’adulto quindi l’approccio è intercettare la malattia prima che si manifesti e grazie al nuovo farmaco, disponibile per uso compassionevole, si migliorano aspettativa e qualità di vita e si riducono rischio di complicanze e costi sociali.

Prof. Claudio Maffeis: “La Pediatria svolge un ruolo determinante nella prevenzione e questo innovativo modello di screening e trattamento contribuisce pienamente alla prevenzione di una malattia cronica importante come il diabete 1. Dal 1993 facciamo screening sui familiari dei piccoli pazienti e nel 2027 si estenderà alla popolazione generale di bambini di 5-6 anni (legge 130/2023, decreto attuativo n. 234 dell’8 ottobre 2026). Si tratta di un’attività fondamentale proprio perché consente di proporre ai soggetti a rischio una terapia in grado di ritardare l’insorgere della malattia e di ridurre il rischio della chetoacidosi all’esordio, e quindi di migliorare la qualità di vita di bambini e adolescenti e dei loro genitori oltre ad allungarne l’aspettativa di vita. In questo contesto, la Pediatria B Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, forte di una lunga tradizione nell’attività clinica e preclinica nel diabete 1, è in grado di offrire alla cittadinanza un servizio adeguato e completo. I risultati sono molto promettenti e l’ampliamento dello screening come previsto dalla normativa consentirà di intervenire su un numero più elevato di bambini aumentando così l’efficacia dell’intervento in ambito di popolazione. Siamo stati i primi in Italia ad offrire il trattamento con il nuovo farmaco ai pazienti pediatrici, ad oggi ne abbiamo già trattati sei”.

Prof. Riccardo Bonadonna: “E’ l’alba di una nuova era nella Diabetologia. Per il diabete del tipo 1 per la prima volta possiamo cominciare a parlare di prevenzione primaria, una parola assolutamente senza senso in questo contesto fino a poco tempo fa. Questo significa aumento della speranza e della qualità di vita e diminuzione delle complicanze. Ma soprattutto intercettare i pazienti in stadio 2 che possono accedere alla nuova immunoterapia, che rallenta di alcuni anni l’insorgere della malattia. Il programma è partito per l’adulto nel dicembre 2024. Sono stati sottoposti a screening 86 adulti, di cui 15 erano già in vari stadi della malattia. Fra questi, 3 erano in stadio 2, poi trattati con l’immunoterapia, e 2 in stadio 3, cioè già con iperglicemie diabetiche, nei quali abbiamo prevenuto l’esordio in chetoacidosi. Si tratta di un perfetto esempio di medicina di precisione: l’impiego di risorse da parte dell’Azienda ospedaliera conferma la volontà di essere in prima linea nell’aprire nuove concrete opportunità di cura. Un’innovazione che si inserisce in una Azienda con tradizione diabetologica di oltre 50 anni, che da sempre rappresenta un faro in Italia in campo diabetologico”.