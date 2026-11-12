Polizia di Verona – Tenta di rubare merce da un supermercato e aggredisce la responsabile per fuggire: 33enne arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino srilankese di trentatré anni a seguito di una tentata rapina impropria commessa in un supermercato di Corso Cavour.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio, introno alle 15.15, quando gli agenti delle Volanti sono stati chiamati ad intervenire presso il punto vendita del centro cittadino dove, secondo quanto segnalato alla Centrale Operativa della Questura, un uomo, sorpreso con alcuni prodotti indebitamente sottratti, aveva aggredito la responsabile, nel tentativo di allontanarsi con la merce non pagata.

Secondo quanto ricostruito, il trentatreenne aveva oltrepassato le casse senza corrispondere il prezzo di alcuni beni prelevati dagli scaffali, che teneva nascosti sotto il giubbotto. La responsabile del supermercato, insospettita dall’evidente rigonfiamento sotto la giacca dell’uomo, lo aveva raggiunto mentre si dirigeva verso l’uscita, riuscendo a farsi restituire parte della merce sottratta. Quando la donna aveva, poi, cercato di impedirgli di allontanarsi con gli altri prodotti non pagati ancora nascosti tra gli indumenti, l’uomo aveva reagito violentemente, spintonandola e afferrandola per il collo e per i polsi.

La colluttazione è stata interrotta grazie all’intervento di un passante, accorso in aiuto della responsabile del negozio, e degli agenti delle Volanti che hanno riportato la situazione sotto controllo, avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e recuperato tutta la merce sottratta.

Alla luce degli elementi raccolti, il trentatreenne, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentata rapina impropria ed è stato condotto presso gli uffici di Lungadige Galtarossa dove, su disposizione del Pubblico Ministero, ha atteso la celebrazione del rito direttissimo.

Questa mattina il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 3 volte alla settimana.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale dell’arrestato si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.