Dal 20 novembre al 27 dicembre la 18^ edizione della manifestazione animerà piazza Bra, piazza dei Signori e piazza Sacco e Vanzetti. Un viaggio tra eccellenze enogastronomiche, tradizioni italiane ed europee. Inaugurazione sabato 21 novembre alle ore 17 in piazza Bra.

Un compleanno speciale festeggiato nel cuore di Verona per i Mercatini di Natale. Dopo il successo del nuovo format la 18^ edizione torna in piazza Bra dal 20 novembre al 27 dicembre 2026.

La manifestazione è organizzata dal Comitato per Verona, Confcommercio e Confesercenti Verona, con la co-organizzazinoe del Comune di Verona, grazie a un lavoro condiviso che coinvolge istituzioni e realtà del territorio.

Saranno 80 gli chalet in legno che animeranno il centro storico, trasformandolo in un percorso tra luci, colori, profumi e atmosfere natalizie. Le caratteristiche casette proporranno prodotti tipici, eccellenze enogastronomiche, creazioni artigianali, decorazioni e idee regalo per le festività.

Tre le piazze coinvolte, ciascuna con una propria proposta dedicata al Natale: piazza Bra, cuore della manifestazione con gli chalet dei prodotti tipici e natalizi, piazza dei Signori, che ospiterà il Villaggio di Natale Flover, e piazza Sacco e Vanzetti, nell’area dell’Arsenale, dove saranno allestite le piste di pattinaggio.

“I mercatini di Natale compiono la maggiore età con la riconferma della loro collocazione straordinaria per centralità e bellezza : piazza Bra – spiega l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta –. Lo fanno parlando sempre più il linguaggio della veronesità in particolare con i prodotti a denominazione comunale che saranno protagonisti della proposta gastronomica e garantendo grande spazio alla solidarietà: coinvolte associazioni del terzo settore e il banco alimentare per le donazioni alimentari. Un grande sostegno dalle aziende partecipate del comune che con gli organizzatori del comitato garantiscono la sostenibilità della manifestazione: dall’energia alla gestione dei rifiuti alla mobilita. Il consiglio per tutti è quello di recarsi con mezzi pubblici alla manifestazione: Atv garantisce dalla Genovesa e dal P3 navetta gratuite ad alta frequenza”.

Fino alle 21.30 navette da Park Genovesa e P3 Fiera ogni 20 minuti. Servizio gratuito i sabati e domeniche e i festivi. Il sabato integrato con la linea 51, che garantisce un trasporto tramite bus ogni 10 minuti.

Un viaggio tra le eccellenze gastronomiche italiane ed europee

Tra gli elementi distintivi di questa edizione spicca la ricchezza dell’offerta enogastronomica, che rende i Mercatini di Natale di Verona una manifestazione caratterizzata da una presenza particolarmente ampia di prodotti tipici e specialità della tradizione.

Un’offerta ulteriormente ampliata, con una maggiore valorizzazione delle Denominazioni Comunali (De.Co.) e delle eccellenze gastronomiche locali. Tra le specialità protagoniste figurano la pearà, la polenta, i tortellini di Valeggio, la sopressa, il risotto all’Amarone della Valpolicella DOCG, il pandoro e le frittelle, accompagnati dai vini della Valpolicella, del Soave e del Custoza.

Accanto ai sapori veronesi e veneti, spazio anche alle tradizioni gastronomiche europee, grazie alla presenza di espositori provenienti da Austria, Spagna e Germania.

L’Austria proporrà il Dünnele, una sottile focaccia rustica della tradizione; la Spagna porterà i caratteristici churros accompagnati dalla cioccolata, mentre la Germania sarà rappresentata dalle Nürnberger Rostbratwurst, tipiche salsicce alla griglia di Norimberga, dalla birra bavarese e dal Glühwein, la tradizionale bevanda calda speziata.

Un incontro tra culture e sapori che arricchisce l’esperienza dei visitatori e rafforza la vocazione internazionale della manifestazione.

Non mancheranno poi tutti i prodotti del Trentino-Alto Adige e degli altri territori italiani, artigianalità e regali personalizzati al momento per trovare il miglior pensiero per un amico o un familiare passeggiando tra le vie di Verona.

Tre piazze, un unico percorso natalizio Piazza Bra – Il cuore dei Mercatini

All’ombra del Liston e a pochi passi dall’Arena, i caratteristici chalet in legno accoglieranno cittadini e visitatori con proposte di artigianato, decorazioni natalizie, specialità enogastronomiche e idee regalo. Un percorso tra profumi, sapori e colori che accompagnerà il pubblico durante tutto il periodo delle festività.

Piazza dei Signori – Il Villaggio di Natale Flover

Nella suggestiva cornice dei palazzi scaligeri, piazza dei Signori ospiterà il Villaggio di Natale Flover. Addobbi, decorazioni, proposte regalo e allestimenti natalizi contribuiranno a valorizzare uno degli angoli più caratteristici del centro storico, offrendo ai visitatori un’esperienza dedicata alla magia delle feste.

Piazza Sacco e Vanzetti – Il mondo del ghiaccio

Nell’area dell’Arsenale, piazza Sacco e Vanzetti sarà dedicata al divertimento sul ghiaccio. Le piste di pattinaggio, accompagnate da musiche e illuminazioni natalizie, offriranno un’occasione di svago per famiglie, bambini e appassionati, completando il percorso dei Mercatini.

Le dichiarazioni degli organizzatori

«Un progetto nato diciotto anni fa, che nel tempo è cresciuto e si è consolidato, fino a diventare un evento di richiamo nazionale – dichiara Luciano Corsi, presidente del Comitato per Verona –. Un percorso che ci ha portato, edizione dopo edizione, a progettare e realizzare una manifestazione capace di rinnovarsi, mantenendo al centro lo spirito del Natale e il legame con la città. Quest’anno abbiamo proseguito con le iniziative sociali, con ABEO, ANAVI e M.I.A. e all’importante presenza dell’ULSS 9 Scaligera, che metterà a disposizione delle associazioni del territorio uno chalet dedicato, offrendo loro spazio di incontro e visibilità con finalità di inclusione sociale. Prosegue inoltre l’accordo con il Banco Alimentare, dove tutte le eccedenze vengono ridistribuite ai meno abbienti. Un’iniziativa che testimonia come i Mercatini possano essere anche un’occasione per valorizzare il volontariato, la solidarietà e il senso di comunità. Ringrazio tutti gli enti, la Regione del Veneto, la Camera di Commercio di Verona e il Comune di Verona per la co-organizzazione dell’evento, tutte le istituzioni e le realtà coinvolte per la collaborazione e il sostegno, fondamentali per la riuscita di una manifestazione di questa portata».

«Raggiungere la 18^ edizione dei Mercatini di Natale a Verona rappresenta un traguardo importante e testimonia la continuità di un progetto che, negli anni, ha saputo diventare un appuntamento riconoscibile e atteso, capace di richiamare visitatori e turisti e di contribuire alla promozione della nostra città – sottolinea Alessandro Torluccio, membro del Consiglio di Amministrazione del Comitato per Verona e direttore di Confesercenti Verona –. Come membro del Consiglio di Amministrazione del Comitato per Verona e direttore di Confesercenti, ritengo che questa manifestazione rappresenti molto più di un evento natalizio: è uno strumento di valorizzazione del territorio, del centro storico, delle attività commerciali e dell’intero sistema economico e turistico cittadino. I Mercatini di Natale contribuiscono a creare occasioni di incontro e socialità, rafforzando l’attrattività di Verona e generando importanti ricadute per il commercio, la ristorazione, le strutture ricettive e i servizi. Quasi vent’anni di edizioni significano esperienza, solidità organizzativa e capacità di rinnovarsi, mantenendo al centro il legame con la città e la sua identità. Il nostro impegno deve continuare a essere quello di lavorare insieme alle istituzioni, agli operatori e a tutti i soggetti coinvolti per far crescere ulteriormente questa manifestazione, con l’obiettivo di renderla sempre più qualificata, attrattiva e capace di generare valore per Verona e per le sue imprese».

«I Mercatini di Natale rappresentano un appuntamento di grande richiamo per Verona, capace di valorizzare il centro storico e rafforzare l’attrattività turistica della città – dichiara Paolo Caldana, membro del CDA di Confcommercio Verona –. Come Confcommercio Verona siamo orgogliosi di contribuire all’organizzazione di un evento che unisce tradizione, accoglienza e vitalità economica. Un’occasione importante anche per sostenere le imprese del territorio, dal commercio all’accoglienza ai servizi, consolidandone il ruolo nell’economia e nella vita cittadina».

Eventi e iniziative per tutta la famiglia

Ad accompagnare la manifestazione sarà un ricco calendario di appuntamenti e iniziative, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini. Durante tutti i fine settimana sono previste attività e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere cittadini e visitatori, contribuendo a rendere il centro storico un luogo di incontro e condivisione.

L’inaugurazione e gli orari di apertura

L’inaugurazione ufficiale della 18^ edizione dei Mercatini di Natale si terrà sabato 21 novembre alle ore 17 in piazza Bra, con l’accensione delle luminarie che darà simbolicamente il via alle festività natalizie nel cuore della città.

Alla cerimonia inaugurale è prevista anche la partecipazione di una delegazione di autorità tedesche, le cui cariche istituzionali saranno comunicate a seguito delle conferme ufficiali.

I Mercatini saranno aperti dal 20 novembre al 27 dicembre 2026, con i seguenti orari:

Da domenica a giovedì: dalle 10 alle 21

Venerdì e sabato: dalle 10 alle 23

Variazioni di orario:

9 dicembre: dalle 10 alle 15.30, per consentire gli allestimenti di Santa Lucia

24 dicembre: dalle 10 alle 17

25 dicembre: dalle 16 alle 23

26 dicembre: dalle 10 alle 23

27 dicembre: dalle 10 alle 18

Per informazioni, aggiornamenti e programma completo delle iniziative è possibile consultare il sito ufficiale www.mercatinidinataleaverona.it.