Non prevista ma è stata grande la richiesta delle scuole veronesi

Verona, 16 novembre 2026

Non era prevista ma è stato necessario farlo per soddisfare le molte richieste delle scuole. Dopo Crans Montana, il corso per formare i ragazzi nell’affrontare senza panico una situazione di emergenza ha infatti una seconda edizione per accogliere altre dieci scuole veronesi.

“NoPanicSim” è la simulazione immersiva destinata agli studenti delle classi 4° e 5° superiore, che affrontano scenari di incendio in discoteca e incidente in cantiere con rianimazione cardiopolmonare.

Al Centro Practice Aoui, da venerdì 13 a giovedì 19 novembre si stanno turnando altri 10 istituti di Verona e provincia, per un totale di 120 insegnanti e 560 studenti formati in meno di due mesi.

Gli scenari. Vie di fuga bloccate o non segnalate, sbalzi o assenza di corrente, fumo, grida e persone a terra. Un ambiente chiuso come una discoteca può diventare una trappola e raramente quando si entra si guarda dove sono le uscite di emergenza.

La prima edizione. Organizzata dal Centro Practice Aoui, la prima edizione si è tenuta dal 21 al 24 settembre scorso con la partecipazione di 8 istituti. Anche questa seconda edizione ha visto la collaborazione di Suem 118, Servizio Prevenzione Aoui e del Pronto soccorso di Borgo Trento. Come per la scorsa edizione, è stata fondamentale la collaborazione con Sicurscuola Verona – Rete Sirvess (Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e sicurezza nelle Scuole) di Verona e IRC (Italian Resuscitation Council). Hanno contribuito anche Fondazione Santa Toscana e Spisal Ulss 9 Scaligera.

Formazione in 3 momenti. Il “NoPanicSim” trasforma la teoria in azione per insegnare agli studenti a reagire con lucidità nei momenti più critici. Dopo una breve lezione teorica si svolge il cuore dell’iniziativa: un’ora di simulazioni immersive, dove i ragazzi affrontano in squadra due scenari di maxi-emergenza. Sotto pressione, imparano a valutare i pericoli, gestire fumo e scarsa visibilità, mettersi in salvo, chiamare efficacemente il Suem 118 e praticare le manovre salvavita di Basic Life Support. L’esperienza si chiude con un confronto finale per fissare nella memoria ciò che può fare la differenza tra il panico e la salvezza.

Centro Practice Aoui. Il Centro di Formazione e Simulazione avanzata “Practice”, diretto dalla prof.ssa Maria Angela Cerruto, nasce nel 2012 e da oltre dieci anni è parte integrante del sistema formativo dell’Azienda ospedaliera. Gestire un simulation center universitario significa integrare assistenza, didattica e ricerca, facendo convergere le esigenze dell’Azienda, con innovazione, qualità e servizio del territorio. Nel Centro trovano collocazione diverse tipologie di laboratorio, distribuite in specifiche aree: chirurgia, emergenza-urgenza e non-technical skills, ostetrico-ginecologica, radiologia interventista e spazi per briefing e debriefing. Dal 2021 l’attività è stata estesa alle scuole con oltre 20 mila giovani coinvolti.

Rete SiRVeSS. Il Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole ha lo scopo di promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e i lavoratori della scuola, agendo contestualmente sulle persone e sull’ambiente fisico e sociale. I suoi ambiti di intervento spaziano dal sostegno agli SGS (Sistemi di Gestione della Sicurezza), alla formazione rivolta al personale scolastico e agli studenti, fino al collegamento con altre agenzie pubbliche che si occupano di questi temi. La cultura della sicurezza è intesa come capacità di percepire i rischi, adottare comportamenti sicuri sul lavoro, sulla strada e in ambito domestico. Nei giovani e studenti si stimola l’assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza. La rete si occupa anche di formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza, rivolte a studenti e giovani lavoratori.