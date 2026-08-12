Incidente con animale a Montorio: cerbiatto investito e salvato da veterinari e Polizia Locale

Nella serata di martedì due pattuglie della Polizia Locale sono state impegnate in via Falcona a Montorio per l’investimento di cerbiatto, a seguito di un incidente stradale. Gli agenti giunti sul posto hanno verificato che l’animale era ancora in vita e hanno attivato la reperibilità veterinaria dell’ASL. Due veterinari giunti sul posto hanno provveduto a sedare il cerbiatto. Una volta sedato il cerbiatto è stato sollevato dal fosso e caricato nell’autovettura del servizio sanitario veterinario. L’auto è stata scortata da una pattuglia per il timore di un risveglio improvviso del cerbiatto durante il trasporto. Cosa che è accaduta in tangenziale est: in sosta in corsia di emergenza, con non poca fatica, l’animale è stato nuovamente riaddormentato. Rapidamente il convoglio si è diretto in una struttura veterinaria di Castel d’Azzano dove l’animale è ora in cura. Il conducente dell’autovettura, non ha registrato conseguenze, pochi danni ma molto spavento. La Polizia Locale ricorda che l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera a questi obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 421 a 1.691 euro. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 85 a 337 euro.