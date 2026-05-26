A Verona arriva Edonise: un nuovo riferimento per la laserterapia medicale

Verona accoglie Edonise, realtà clinica specializzata nella laserterapia medicale ad alta precisione, con un approccio dedicato alla cura tecnologica della pelle. Il progetto nasce con l’obiettivo di portare sul territorio un modello verticale, costruito intorno all’utilizzo della luce laser come strumento medicale selettivo, progressivo e personalizzato.

In un settore in cui cresce la richiesta di trattamenti meno invasivi e risultati naturali, Edonise propone un metodo orientato alla qualità cutanea e al rispetto delle caratteristiche individuali. La pelle non viene considerata come una semplice superficie da correggere, ma come un tessuto vivo, che cambia nel tempo e richiede percorsi mirati.

Il cuore dell’approccio è la laserterapia medicale. Attraverso piattaforme di classe medicale, tra cui sistemi Fotona, laser CO2 e tecnologie dedicate all’epilazione medicale, è possibile intervenire su diverse esigenze cutanee: macchie, capillari visibili, couperose, cicatrici, smagliature, tatuaggi indesiderati, fotoringiovanimento e alterazioni legate al tempo o all’esposizione solare.

La sede veronese di Edonise porta in città una visione precisa: utilizzare la tecnologia non come accessorio, ma come parte centrale del percorso. Ogni trattamento viene costruito in base all’obiettivo, all’area da trattare e alla risposta biologica della pelle, con l’obiettivo di ottenere un miglioramento progressivo e coerente.

“La laserterapia medicale consente di lavorare sulla pelle con precisione, rispettando i tessuti e le caratteristiche della persona”, spiega Elisa Allocca, direttrice sanitaria di Edonise. “Il nostro obiettivo è costruire percorsi personalizzati, in cui tecnologia e valutazione clinica lavorino insieme.”

Presente anche a Padova, Edonise consolida così il proprio progetto nel territorio veneto, proponendo a Verona un nuovo modo di intendere la cura della pelle: più tecnologico, meno invasivo e orientato alla valorizzazione naturale della persona.